

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 18:10

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ماتبقى من الساحل الايسر للموصل اقل من 3% ويعلن محررا بالكامل, ربما يتم تحريرة خلال اليومين القادمين ويضاف لها اسبوعا للتطهير والتخلص من العبوات, وباعادة انتشار القطعات واكمال تجهيزها وعدتها وتامين طرق امدادها وعبورها للضفة الاخرى, وتنطلق نعركة تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل الذي يشكل اقل من ثلثي مساحة الجانب الايسر, عمليات تحرير الجانب الايمن لمدينة الموصل لن تطول كثيرا, وربما تستغرق نصف المدة التي يتم فيها تحرير الجانب الأيسر اوأقل, وحسب المعطيات من خلال ال100 يوم الماضية والتي استحصلت من نتائج معارك تحرير الجانب الايسرومن ابرزها, حصول تعاون كبير من قبل سكان الساحل الايمن مع القوات المحررة في الابلاغ عن اماكن تواجد الدواعش ومخازن اسلحتهم ومعامل التفخيخ وصنع العبوات, وهذة المعلومات ساعدت القوات الامنية في تحريرهم وتخليصهم من قبضة داعش, هذا سيدفع اهالي الساحل الايمن في التعاون بشكل كبير من اجل تحرير مناطقهم وعودة الاستقرار لها, داعش ماعاد يملك المؤن والذخيرة والحصول على عناصر جديدة لتجنيدهم وقطع طرق امدادة من سوريا من قبل الحشد الشعبي , تعدد المحاور في معركة تحرير الجانب الايمن فقيادة العمليات المشتركة وضعت خطط تشتيت قوة الدواعش مع انطلاق المعركة , الخبرة التي اكتسبتها قوات جهاز مكافة الارهاب في مواجهة اساليب داعش من معركة الجانب الايسر ستكون حاضرة في معركة تحرير الجانب الايمن, تحسن الاحوال الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة تسبيا سيساعد المقاتلين كثيرا في واجباتهم,يأس عناصر داعش من تحقيق اي تقدم في كل قواطع العمليات ولد انهيار في نفوسهم واحباط كبير, والابرز في ضعف داعش في معركة الجانب الايمن عدم وجود مساحات للتحرك والاختباء لصغر مساحة الساحل الايمن, وكذلك رغبة القيادات العسكرية والامنية في حسم المعركة وتحقيق انتصارات خارج كل التوقعات ,

محللون من أرض المعركة كتبوا عن طبيعة معركة تحرير الساحل الايمن للموصل ومن بينهم المجاهد في الحشد الشعبي (أحمد العبيدي)

(معركة الايمن

احمد العبيدي

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بينما توشك قواتنا البطلة ان تنتهي من تطهير آخر جيوب العدو في الجانب الايسر من مدينة الموصل، طلع علينا ضابط سابق يعمل مع داعش ليقول في مقال تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ان معركة الايمن ستكون صعبة ودموية وطويلة في سياق الحرب الاعلامية التي اثبت هذا التنظيم براعته فيها اكثر من أي شيء آخر، فيما وقائع الميدان تقول شيئا مختلفا تماما، فهذه المعركة ستكون الاسرع حسما والاقل خسائر للاسباب التالية:

1- اكثر التقديرات لعدد افراد العدو في الموصل قبل انطلاق عمليات قادمون يا نينوى لم تتجاوز الستة آلاف مقاتل، خسر التنظيم الى اليوم اكثر من نصف هذا العدد، اي انه فقد الجزء الاكبر من استعداده العددي.

2- كذلك فقد تسببت معركة الجانب الايسر بفقدان العدو اكثر قياداته وخبرائه.

3- يبدو ان داعش لم يحسن حسابه لامد المعركة، إذ زج بعدد كبير من المفخخات التي يقودها انتحاريون، ما جعله يستنزف سلاحه الاهم في بداية المعركة، فقد تجاوز عدد المفخخات الى الان 250 مفخخة يقود بعضها انتحاريان، انعكس ذلك في الاونة الاخير في قلة ملفتة في المفخخات.

4- اضف الى ذلك ان عددا من معامل التفخيخ ومخازن المواد المتفحرة سيطرت عليها قواتنا في الجانب الايسر.

5- في السياق نفسه، فان الطبيعة العمرانية للجانب الايمن حيث الازقة الضيقة واكتضاض البناء يجعل من الصعب المناورة بالمفخخات التي عادة ما تحتاج الى طرق عريضة وطويلة للمناورة، لا سيما وان قواتنا قد اكتسبت خبرة في معالجتها لدرجة ان اكثر من 90% منها نجحت قواتنا في معالجتها، اما البقية فلم يصل منها لاهدافها إلا نزر يسير .

6- ان وجود معسكر الغزلاني ومطار الموصل في الجانب الايمن عند خاصرته الجنوبية سيوفر لقواتنا نقاط انطلاق في عمق تواجد العدو بعد السيطرة عليهما، اذ لا قدرة للعدو على الاحتفاظ بهما حسب ما اثبتته معارك سابقة.

7- كذلك فان السيطرة على الجانب الايسر ستوفر لقواتنا جبهة عريضة بطول النهر، وستكون لقواتنا القدرة على استخدام النهر نقاط شروع متعددة حسب ما توفره له امكانياته اللوجستية في مد الجسور العائمة والمؤقتة، الامر الذي سيؤدي الى تشتيت قوات العدو وبذلك يفقد قدرته على القيادة والسيطرة.

8- في معركة الجانب الايسر كان عمق العدو وامتداده اللوجستي والعددي في الجانب الايمن الذين كان يوفر له غطاء مناسبا للحركة داخل نسيجه العمراني، بينما في معركة الجانب الايسر سيكون عمقه في المحلبية وتلعفر، ما يجعله مكشوفا امام فعاليات الطيران الحربي عند تنقله بين منطقة القتال والخلفيات.

9- علينا ان لا ننسى أخيرا، ان خسارة تنظيم داعش الجانب الايسر رغم سعته وتحصيناته واستعداده، اوقع في نفوس مقاتليه حالة من انهيار المعنويات والشعور بالانكسار، على خلاف ما كانت عليه معنوياتهم عند بدء المعركة.

والله الموفق لما فيه النصر والسداد)