

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 18:06

المحور: الادب والفن









121

عمياااااااء هي الغيرة

وأشدُّ عمياً (منها) مَن يتبعُها

تأتي كما الريح

على مهترئ الخيام فتقلعُها

122

هل ترين تسلق اللبلاب على أكتاف شرفاتي

هو الحنين وشوق السنين استطال من أخمص الوجد

دعيه يشرئبّ إلى اللقاء ليزهر أقحوانا

123

لا تلتفتي حولك وانطلقى فالأمام على مرمى عينيك

ولا تنظري إلى القاعدين في المقعد الخلفي

من حافلة الحب

124

من يهمل أنثاه

لا يعشقها في مسائه وصباحه

سيعيش في يباس وجفاف

لا يلثم الشهد الذي خلقه الله له بلسما

لكل جراحه

125

كلّ مساءاتي مختلفة

عن مساءات الآخرين

فأنت من ترسمينها على إيقاع نبضك

126

قل لمن يزرع في الصيف ديماً

فينتظر هطول سحبه العقيمة

والهطول منها بريء

إنّ الصيف يخذل المتأملين دائما

ولا يتأمّل الحكيم منه ريء

وأنّ البحرَ وإن كان بعيداااا

يغني عن الوقوف على شفاه جبٍّ ظميء

127

قلبي كالسمااااء

مليء بالنجوم

ولكن..........

.................

فيه قمر واحد

128

قسما بربك لو تكوني

آخر امرأة .. في الكونِ

وأجملَ امرأة بعيني

أرفض أن أكونَ

في قلبك ثاني اثنينِ

129

سيّدتي

هل قوليَ للأصولِ مٌنافِ..؟

إذا ما قلت أنت لي وطنٌ

وباقي النساء مَنافِ..!!

130



من لنا بظل عصفور من اللقاء

يواري عن عيون الناس

سوءة الأشواق