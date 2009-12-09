

محمود عساف

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 16:45

المحور: السياسة والعلاقات الدولية









اتابع تخوف دول اروبا والوطن العربي من تولي الرئيس الجديد لأمريكا ترامب مسؤولياته بعد حفل التنصيب ، ولكنني استعجب هذا التخوف والتحذيرات من ما هو قادم على يديه .

وهل كانت الادارات الامريكية السابقة ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي منصفة وتتعامل برأفة تجاه الشرق الاوسط خاصة والعالم عامة ؟

وبماذا سيختلف ترامب ؟

لن يختلف على حماية الكيان الصهيوني ودعمه بقوة .

لن يختلف عن نهب خيرات الشعوب والاوطان لصالح الرأسمالية الامريكية .

لن يختلف في تحريك اساطيله .

وقرصنتها لفرض الهيمنة الامريكية .

لن يختلف خطابه بخصوص محاربة الارهاب وامريكا هي من صنعته .

قد يكون الاختلاف البسيط في ادارة ترامب الناحية الاقتصادية عالميا لتستعر حروب الاقتصاد اكثر واكثر .

اما عن قصة نقل السفارة الامريكية الى القدس فإني استبعدها ان تكون على ارض الواقع .

اما بخصوص القضية الفلسطينية فلن تكون ادارته اسؤأ مما سبقها مع فارق التداعيات السياسية على المنطقة وخاصة ان الأزمة السورية في طريقها للحل ، ولاسيما انه سيكون تقارب كبير بين ادارة ترامب وروسيا في المرحلة المقبلة .



وللحديث بقية ...