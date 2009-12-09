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ترامب بروغندا اعلامية


محمود عساف
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 16:45
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


اتابع تخوف دول اروبا والوطن العربي من تولي الرئيس الجديد لأمريكا ترامب مسؤولياته بعد حفل التنصيب ، ولكنني استعجب هذا التخوف والتحذيرات من ما هو قادم على يديه .
وهل كانت الادارات الامريكية السابقة ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي منصفة وتتعامل برأفة تجاه الشرق الاوسط خاصة والعالم عامة ؟
وبماذا سيختلف ترامب ؟
لن يختلف على حماية الكيان الصهيوني ودعمه بقوة .
لن يختلف عن نهب خيرات الشعوب والاوطان لصالح الرأسمالية الامريكية .
لن يختلف في تحريك اساطيله .
وقرصنتها لفرض الهيمنة الامريكية .
لن يختلف خطابه بخصوص محاربة الارهاب وامريكا هي من صنعته .
قد يكون الاختلاف البسيط في ادارة ترامب الناحية الاقتصادية عالميا لتستعر حروب الاقتصاد اكثر واكثر .
اما عن قصة نقل السفارة الامريكية الى القدس فإني استبعدها ان تكون على ارض الواقع .
اما بخصوص القضية الفلسطينية فلن تكون ادارته اسؤأ مما سبقها مع فارق التداعيات السياسية على المنطقة وخاصة ان الأزمة السورية في طريقها للحل ، ولاسيما انه سيكون تقارب كبير بين ادارة ترامب وروسيا في المرحلة المقبلة .

وللحديث بقية ...





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محمود عساف

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الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - محمود عساف - ترامب بروغندا اعلامية