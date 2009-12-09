أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منتظر الزيدي - العراق والتجربة اللبنانية





اخر الافلام











المزيد.....

العراق والتجربة اللبنانية


منتظر الزيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 13:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العملية الامنية اللبنانية الناجحة ضد ارهابي داعشي، اعتقلته قبل تفجير نفسه بلحظات، تجعلني افرح واحزن بذات الوقت .
فسعادتي هي بتجنيب الناس موتاً عبثيا داعشيا احبطه جهاز الامن الساهر على امن اهله وسلامتهم . فرغم الامكانات المتواضعة، مقارنة باجهزة الامن العالمية ، الا انها ليست المرة الاولى التي ينجح فيها الامن اللبناني بصد تفجيرات محتملة، ويحبط سيارات ملغمة ،قد تجعل من لبنان ساحة للفوضى والقتل، وهذا الامر مدعاة للاعجاب والغبطة ، غبطة تخدش القلب وتنادي باعلى صوتها : "ما الذي ينقص الامن العراقي لكي يحذو حذو زميله اللبناني.؟ " الحزن ليس الا عتاباً شديداً على اجهزة الامن العراقية التي تتمتع بميزانية تعادل ميزانية لبنان كاملة لسبع سنوات . فلو علمنا ان ميزانية وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات تصل في اقل الاحوال الى (30 ) مليار دولار ،يذهب جلها على رواتب المنتسبين واسلحة فردية ورشى وفساد وحمايات وسيارات مصفحة للمسؤولين في الوزارات المذكورية ، وقليل من تلك الميزانية يصرف على الجهد الاستخباري والمراقبة والتنصت.
ان العبرة ليست بالمال والتسليح الجيد على ما يبدو ، وانما بالادارة الكفوءة والحرص على امن المواطن والعين الساهرة على سلامة ابناءه .وهذا ما لا نلمسه في العراق حيث تحصد السيارات الملغمة الوف المدنيين كل عام ،بينما تكتفي القوات الامنية ،رفع الجثث والانقاض وقطع الشوارع دون ان تعلن يوما واحدا عن القمقم الذي تخرج منه السيارات الملغمة لتضرب مدن العراق دون ان يكتشفها الامن العراقي .
منتظر الزيدي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
منتظر الزيدي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- لا تنكأوا جراح ابي غريب
- الصنارة الامريكية والطعم الكويتي
- الأريكة البيضاء واليوم الاسود
- كعك انطوانيت وبسكويت الصغير /سقوط باستيل الخضراء
- عاجلهم وآجلنا
- دولة المواطن لا دولة المسؤول.
- الجيش العراقي واسباب التهاوي
- اضغاث اليقظة
- يا ابناء السنة اتعظوا
- في رثاء ماركيز
- المراة سر الله ودمعة السماء
- القاعدة مدينة للمالكي في مدينة الرمادي
- الرجل الذي اسقط وجهه
- عزيزي رئيس حزب الدعوة
- عيد الصحافة العراقية لمن ؟
- دولة رئيس الوزراء..دولّي (بوريس المالكي)
- السياسيون الكرد واسلوب القطط
- الى الجنرال موت
- العراق هولوكوست المراة
- كل عام وانت يابغداد اسيرة ..

المزيد.....


أخبار عامة
- مباشر - كأس الأمم الأفريقية 2017: تابعوا مباراتي الجزائر - ا ...
- قاهر النهر.. دون كيشوت الغرب الإفريقي
- مباشر .. تونس والجزائر تتصارعان على بطاقة واحدة لربع نهائي ك ...
- أنقاذ جروين من الفندق المغمور بالثلوج في إيطاليا
- هجمات إلكترونية تستهدف السعودية
- إندونيسيا توقف 17 شخصا بشبهة ارتباطهم بداعش
- ميانمار تطلب وقتا لحل أزمة مسلمي الروهينغا
- سويسرا تواجه الطائرات بدون طيار بمدافع التشويش خلال منتدى دا ...
- تبادل الاتهامات في مفاوضات أستانا
- وجهاً لوجه وعلى طاولة واحدة ...اجتماع هو الأول من نوعه بين ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - منتظر الزيدي - العراق والتجربة اللبنانية