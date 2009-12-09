

سمير شابا شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 09:45

المحور: حقوق الانسان









لا تغرقوا بالماء قبل سد الثقب

الجزء / 3

الحقوقي سمير شابا شبلا



المقدمة

نعم نكرر للافادة العامة، كوننا لا نعمل أي شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا إلا أن يصب في مصلحة المجموع، لذا لا خوف من طرح الجزء الثالث او المحاضرة الثالثة من محاضرات دورتنا التي تفتح بتاريخ 2 - 9 أيلول 2017 في عينكاوا بعدها في بغداد ايضا وحسب الظرف الذاتي والموضوعي منظمتنا العتيدة، ليتم دراستها من قبل قادتنا في كل مكان وفي كل زاوية من زوايا المجتمع (السياسية - الدينية - الثقافية - الإدارية - الاقتصادية) الجميع مدعون للتفاعل مع هذه المحاضرات الخام، اي تحتاج الى تطبيق عملي وغربلة وفحص وبحث

نكرر مرة أخرى الموعد ليس نهائي ولكن سيكون هناك تطبيق عملي وتقديم البحوث وحفلة التخرج مع توزيع الشهادات الرسمية، أما المحاضرين سيكونون بدرجة أستاذ جامعي وبروفيسور بينهم اساتذة اجانب! على أقل تقدير وتكون مواضيع البحوث

علم الادارة - علم الاجتماع - علم النفس - علم القانون - علم السياسة - الفلسفة

ملاحظة : لا مانع لدينا من التعاون مع أية منظمة مشابهة لحقوق الانسان من اجل انجاح الدورة خدمة للصالح العام



الموضوع

المحاضرة الثالثة / القائد

1- عندما ينتابك الشك أقدم؟؟

2- أحصر عملك كقائد / تصرف بمسؤولية

3- أبعاد القيادة

تطوير موقف ناجح ومربح

الحصوص على الحقائق ووضع خطط سنوية وأربعة سنوات (استراتيجي ممنهج)

التنفيذ بعد وضع منهج علمي

النصح ثم التحفيز ثم الإلهام

الاتصال بالآخرين ولا تبقى بالعمل وحيدا

قائد يتصف بالإبداع والكفاءة

شجاعة وشخصية ((تطبيق عملي ميداني = بهرام عريف ياسين نموذجا)

ادارة عمل المستحيل

أبعاد قيادة القائد



النتيجة

1- يجب تطوير موقف قيادي عملي

2- اكتب عن مهارات قيادية

3- تطوير صورة قيادية مع إظهار حيوية شخصية / تطبيق عملي

4- القائد وجب عليه أن يتقن أكثر من لغة وبكلمات إيمائية = لغة الجسد

5- أنت كقائد ضع الأولويات وبعدها حدد أهدافك كشخص و مجموعة (شحذ إمكانيات الآخرين)

6- أخلاق القائد بالارتباط مع زرع الولاء !! لمن؟ خوش بحث

7- القائد يبني فريق عمل؟ مهاراته في حل الاشكاليات او النزاعات

8- راعيا ومرشدا ومدربا بالربط مع استخدام السلطة وزرع الفكر الإبداعي

9- معرفة الآخرين والتعاون معهم من اجل انتاج مميز مع تأسيس نوعية متميزة

لتكن قسم أو جزء من هذه المحاضرات أو رؤوس نقاط في هذا الجزء والأجزاء أو المحاضرتين السابقتين للبحث الشخصي والجماعي عمليا وميدانيا



اعط كل ما عندك للافادة العامة ولا تبخل لتطوير جماعتك و مجموعاتك ومجتمعك لانك قائد حقيقي

لا تقل أنا قائد ولو في بيتك الخاص ان كان هناك ثقب أو ثقوب ينضح منها الماء من سطح بيتك



22/01/2017 بغداد



