

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:47

المحور: الادب والفن









زواجُ متعه بين التناسب الطردي والتناسب العكسي .!

رائد عمر العيدروسي

من المفترضِ انهما كالخطّين المتوازيين اللذَينٍ لا يمكن أن يلتقيان , ولا يتعانقان ولا حتى يتصافحان , لكنّ آليّة هذا الزواج بينهما لا يمكن تجسيدها إلاّ بالتعمق والغطس في ادراكِ أبعاد ال DIALECTICAL MATERIALISM - المادية الجدلية او " الديالكتيك , إذ كيف يمكن الربط بين الإرتفاع الشاهق والذي ينمو بأسرعِ من معدلات النمو الطبيعية والهرمونية المضافة لجرائم الأغتيال او" الكاتم " والخطف واللصوصية بأنواعها , والتي بمجموعها تُتَوّج بالتفجيرات المختلفة بنحوٍ يومي منذ سنينَ طوال , وبين اعداد العمائم المنتشره وبمختلف الوانها ومن كلّ المذاهب والطوائف وما يقال عنها بمكوّنات .!

فما دَور هذه العمائم ومرادفاتها من كلّ الأديان .! وما فائدتها إذَنْ .!