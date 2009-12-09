أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - زواجُ متعه بين التناسب الطردي والتناسب العكسي .!!





اخر الافلام











المزيد.....

زواجُ متعه بين التناسب الطردي والتناسب العكسي .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:47
المحور: الادب والفن
    


زواجُ متعه بين التناسب الطردي والتناسب العكسي .!
رائد عمر العيدروسي
من المفترضِ انهما كالخطّين المتوازيين اللذَينٍ لا يمكن أن يلتقيان , ولا يتعانقان ولا حتى يتصافحان , لكنّ آليّة هذا الزواج بينهما لا يمكن تجسيدها إلاّ بالتعمق والغطس في ادراكِ أبعاد ال DIALECTICAL MATERIALISM - المادية الجدلية او " الديالكتيك , إذ كيف يمكن الربط بين الإرتفاع الشاهق والذي ينمو بأسرعِ من معدلات النمو الطبيعية والهرمونية المضافة لجرائم الأغتيال او" الكاتم " والخطف واللصوصية بأنواعها , والتي بمجموعها تُتَوّج بالتفجيرات المختلفة بنحوٍ يومي منذ سنينَ طوال , وبين اعداد العمائم المنتشره وبمختلف الوانها ومن كلّ المذاهب والطوائف وما يقال عنها بمكوّنات .!
فما دَور هذه العمائم ومرادفاتها من كلّ الأديان .! وما فائدتها إذَنْ .!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد عمر العيدروسي

إجمالي القراءات: 221,910
المقالات المنشورة: 183
- ( ح.ا.ش ) كأنها تشتهي وتستحي .!!!
- العراقي الذي مع سفاح اسطنبول .!!
- ( ملحوظة ربما غير ملحوظة .!! )
- ملاحظة مبهمة عن الإنزال في - دير الزور - !
- قرصنة - وطنية - .!!!
- ساسه & سياسه .!
- إفهام عن علامةِ إستفهام .!
- (( كلمات من التابوت )) .!!
- ( الشاي و علامة استفهامٍ نصف لغوية ) !
- مِنْ عامٍ الى عامْ .!
- ضربُ مثالٍ ليس بمُحالٍ .!
- ثقافةُ وزارةٍ وَ وزارةُ ثقافه !
- التشريحُ السياسي .!!!
- قصيدةُ الحكومه .!!
- (( إفتقدتُ غاليةً وعزيزه )) .!!
- عِنوانٌ يبحثُ عن عِنوان ,!!
- عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!
- التسويه .. بعدسةٍ اخرى .!
- تسويه للتسوية .!
- المعاجة الآنيّة في الفلوجة .!؟

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية ت ...
- عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك يختارون فريقا محدودا من الم ...
- اكديم ازيك.. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير ا ...
- روبرت بينسكي : قصيدة تنصيب احتجاجية... المنفى والبرق - إيلاف ...
- دراسة: موسيقى التكنو تساعد على نمو أطفال الأنابيب
- فيلم من بطولة مايكل كيتون يروي قصة نجاح مطعم
- (الزمان) تقلّب أوراق التشكيلي فائق حسن
- مبروك... مولات جدة تتهيأ للسينما!!
- سايكولوجيا فيفيان -
- معرض استعادي تأملي للفنان التشكيلي رافع جاسم -

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - زواجُ متعه بين التناسب الطردي والتناسب العكسي .!!