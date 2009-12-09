

رابحة مجيد الناشئ

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:46

المحور: الادب والفن









احتفاء بالشاعرة – ﭬﺭونيك جوايو

Hommage à la poète Véronique Joyaux



احتفى بيت الثقافة والترفيه لمدينة ﭘﻭاتيه الفرنسية " لو لوكال - LE LOCAL " بالشاعرة الفرنسية ﭬﺭونيك جوايو - Véronique Joyaux ، حول كتابيها، " مَجرَّة السفينة المُستبعَدة " وَ" حَيرَة الظِل".



يتناوَل مَضمون هذين الكتابين، موضوعات الحُب ، والغياب، والطَبيعة الخَلاقة.



الشاعرة من مواليد عام 1953 في مدينة نانت، وهي تعيش وتعمل الآن كمدرسة في مدينة ﭘﻭاتيه. تقول ﭬﺭونيك بأنها بدأت بكتابة الشعر في عامها الثامن عَشَر ، ونشرت اول مجموعة شعرية لها " الشفافية والانصاف " في عام 1976 ، لكنها بعد هذا انقطعت عن النشر لأكثر من عقدين من الزمَن، لانشغالات عائلية وَشخصيَّة، لكنها لم تنقَطِع ابداً عن العالَم الأدبي والشعري .



ﻟﭬؘﺭونيك جوايو، العَديد من المؤَلَفات ، منها :



- الشفافية والإنصاف - 1976

- صَلواتٌ حَيَّة - 2005

- خِلسَةً - 2007

- ديوان شعري جماعي : " رموز في مختارات من الشعر الفرنسي " – 2007

- الأرواح الصغيرة - 2011

- مَجرَّة السفينة المُستبعَدة - 2015

- حَيرَة الظِل – 2015



قَرأت الشاعرة في هذه الأمسية العَديد مِن قَصائِدها، وَصاحبها في القِراءَةِ، الشاعر جان مارك -Jean Marc PROUST ، والشاعرة أليزابيث بيلوكا - Elisabeth PELLOQUIN ، وَصاحبَ كل القراءات الشعريَّة ، المُطرِب وَعازف القيثار، الفنان جوليا أُوبرتا - Julien AUBERTIN. وَللقارئ العربي، ارتأيتُ تَرجمة بعض قصائد هذه الأمسية عن اللغة الفرنسيَّة :





Tu m’as laissé le bleu de tes yeux



لقد تركتَ لي زُرقَةَ عَينيكَ

بَعض الفَدادين مِن َضحكاتِك

رافقتُكَ مِثلَ ظِلٍ صابِرٍ

وَلَم تَلتَفِت أنتَ

مُتَجاهِلاً عَطَشي



Les mots sont là



الكَلِماتُ مَوجودَةٌ هُنا

هادِئَةً في الداخِل

بِرغمِ اللَيل الذي يُمَزقها

لا تَطلبُ شيئاً

غيرَ صمتٍ مأهول

وَرَقَة بيضاء دونَ كِتابة

اليَد قَد نَسيَّت الريشة



Les rêves glissent entre nos mains



تَنزَلِقُ الأحلام بينَ أيادينا

التي تَجمَعها مِثلَ مَطَرٍ

خَيِرٍ دافئ

لكِنها ما زالَت هُنا على العَتَبة

في قُلوبِنا المَحرومة مِنَ المَراسي





Je t’ai cherché entre les lignes



فَتَشتُ عَنكَ ما بينَ السطور

مَشَيتُ في الطَريق عَلى صَوتِ خَطَواتِك

عِشتُ لَيالياً بيضاء

وانتَظَرتُ في مَحطاتِ قِطارٍ لا تتَحرَك

لكنكَ لَم تأتِ

الكَلِماتُ فَقَط تَمنَحني الحَياة



La vie est simple



الحياةُ سهلَةٌ

ليسَ هُناكَ ما يوجِب الانتظار

بِبَساطةٍ تَرك البابَ مَفتوحاً

لِشيءٍ قَد يَحدث

سَعيد وَ غير مُنتَظَر

ما فَقدناه في الواقِع

لَم نَكُن نَمتَلِكه أبَداً



تَجِد الشاعرة متعَةً كبيرة بالجمع ما بين النصوص الشعرية وَحياكة الأنسجة اليدويَّة، وقد عملَت على الربط بينَهُما مُنذُ عام 1991، وهكذا كَتَبَت 60 من الهايكو مُتَطابقة مع أنسِجة مُطَرَّزة للفنانة فرنسواز هونوكا، واصبَحَ هذا العمل المُشتَرَك بينهُما، موضوعاً لِعِدَةِ مَعارِض في مدينة ﭘﻭاتيه وَفي خارِجِها. وَفيما يلي الترجمة العربية لثلاثة قصائد من هايكو هذه المعارِض :



- جَوُّ مَواسِمٍ خانِق

لَمَعانُ أرضٍ سعيدة

في الصيف الحارِق



- مُلتَقى طُرُقٍ

حيث يلتَقي الناس

بِدونَ عِلمِهِم أحياناً



- أحلمُ بِمَكانٍ

ساطِعٍ وَمُتَلَوِّن

حَيثُ يَتَفَجَّر النَهار



كَما عَمِلَت الشاعرة لَوحات شَخصية منَ النَسيج مُطَرزة بالخَط العَربي، مُستَوحاة من الأعمال الخطيّة للفنان حَسَن المسعودي المُقيم في باريس، وقد اصبَحَت هذة التطريزات موضوعاً لِرَبيع الفَنانين في مَدينة ليموج الفرنسية.



والشاعرة ﭬﺭونيك جوايو ، من الأعضاء المؤَسِسين لبيت الشعر في مدينة ﭙﻭاتيه الفرنسية، وَعن هذه المُساهمة تَقول الشاعِرة : ‹‹ انشاء بيت الشعر مَكَنَني مِن التَعَرُّف على الكَثير مِنَ الشُعَراء الفرنسيين والأجانِب، ولا يمكِن للشعِر الفرنسي أن يَكونَ شوفَينيّاً، بَل يَجِب الانفِتاح على الشعر العَرَبي، والشعر التُركي والبرازيلي والأفريقي....، وَبِهذا نَضُخُ في الشِعِر العاطِفة والتأثير مِن خِلال ثَقافاتٍ مُختَلِفة ››.



وَتُنَظِّم الشاعِرة ﭬﺭونيك جوايو في حَديقَةِ بيتِها قِراءات شِعريّة وَلِقاءات مع الجمهور المُحِب لِسَماع الشِعر، فالشاعِر حين يكتب يَكونُ لِوَحده أمام الصَفحة البيضاء، لكن بقراءَة هذه القَصائِد واستِماع الآخرين لَها، يَكونُ هُناك سِحر المُشارَكة.