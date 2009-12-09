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يا لكثرة لصوص الإنترنت !


محمود شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:45
المحور: الادب والفن
    


يا لكثرة لصوص الإنترنت !
شاهينيات1304
بين فترة وأخرى أدخل على جوجل لأبحث عن مقالات لي أرسلت إلى مجلات لأتأكد من نشرها أو عدمه، أو أبحث عن رواية لي من سرقها ، أو عن موضوع ما لي أو أبحث عن نفسي بإضافة الكاتب والفنان أو الروائي والفنان محمود شاهين، لأميز نفسي عن مئات الشواهين على الشبكة، وما شاء الله كلهم فنانون أو كتاب!
اكتشفت حتى الآن أربع روايات لي مسروقة وتباع في مواقع على النت " الملك لقمان " " غوايات شيطانية " " الهجرة إلى الجحيم " " الأرض الحرام " علما ان الروايتين الأخيرتين لم يكونا موجودتين على النت لأنهما صدرا قبل وجود الشبكة وخاصة في العالم العربي . فقام اللصوص بتنضيدهما ونشرهما.
وهناك سرقات أخرى لمواضيع . ويندر الذين ينشرون مقالات أو مواضيع لي بأمانة لتقرأ مجانا : كموقع " مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي" وموقع " اقرأ وفكر " وغيرهما من المواقع .
أنشرمعظم مقالاتي ومواضيعي في ما لا يقل عن خمس مواقع على النت ، ومنذ عامين ونيف أصبح لي موقع خاص في مؤسسة الحوار المتمدن التي أصبحت موقعي المفضل والرئيس.. تصل منشوراتي في أغلب الأحيان إلى عدد كبير من القراء على النت . هذا المساء خطر لي أن أبحث عن " شاهينيات " لأجد العجب .
فمن يريد أن يشهر موقعه يضيف مفردة " شاهينيات" إلى عنوان موقعه أو اسمه ليحصل على عدد أكبر من الزوار ! وثمة من ينتحل اسمي " شاهين " أو حتى " شاهين شاهين " وبعضهم يكتب " محمود شاهين "
إليكم بعض النماذج من الصفحة الأولى على النت إذ لا أطيق البحث في عشرات الصفحات :
" شاهينيات كفر الشيخ " " فيض القلم . شاهينيات " " شاهينيات منتديات الشروق " موقع خاص باسم شاهينيات ! واحد ينشر مقولاته باسم شاهينيات . واحد يضع شاهينيات في موقعه ويدعي أنه أخرسني بردوده المفحمة على مقالاتي وأقوالي وينشر ردوده في أكثر من منتدى .. وليس هذا إلأ غيض من فيض . وثمة سرقات أخرى لم أتطرق لها كمن يسرق مقالات أو مقولات أو عناوين كتب أو حتى صورة الغلاف. فأحدهم سلب عنوان الملك لقمان مع لوحة الغلاف ووضعها على قصة للأطفال . ولم أقرأ القصة لأعرف ماذا سرق من الرواية .
هذه الشبكة العجيبة تحولت إلى نقمة بقدر ما هي نعمة !





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محمود شاهين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمود شاهين - يا لكثرة لصوص الإنترنت !