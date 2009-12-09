

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:45

المحور: الادب والفن









*لا أعرف تماما كم من "العمر" ينتظرني هناك في محطات قطار الحياة ،ولكنني أعرف جيدا أن هذا القطار مازال في سكته، ينتشي ببعد المسافات ويغازل "جبروت" محطة الوقوف نهاية السير. . *الكرامة أولا . . . وكل شيء قد يأتي لاحقا يبقى مجرد تفاصيل قابلة للترتيب البعدي : ثانيا ... ثالثا... رابعا... * منذ نعومة أظافري وأنا أسمع عن جمال فتاة "بياض الثلج Blanche Neige " ، واليوم أرى بأم عيني جمال "بياض تاونات" وروعة "ثلج تاونات"، وأكيد أن من رأى ليس كمن سمع ! عموما أشتاق وسأظل أشتاق إليك يا"بياض ثلجي"! ذات الطلعة المشرقة البهية . . . يا تاونات قلبي الشامخة الأبية. . . ونشتاق إليك جميعا، نحن الطيور المهاجرة، سواء كنت أم لم تكون مكسوة بالثلوج ، لأنك في أفئدتنا وعقولنا بيضاء للأبد! * الاحساس الرديء، هو حينما نسارع / نصارع الزمن من أجل اللحاق بركبه وننسى أن الزمن هو الذي يسارعنا/ يصارعنا من أجل الفرار من ركبنا. * في الوقت الحالي، حينما ننظر ونتأمل في سلوكاتنا اليومية، فإننا سنجد حتما، أن العيش في القرية يجعلك أكثر تحضرا plus civilisé ، في حين أن العيش في الحاضرة يجعلك أكثر قرونة plus ruralisé . *علاقة الحلم بالوهم كعلاقة البيع بالربا. فإذا كان الأول-الحلم / البيع- مآله أحيانا المكسب، فإن الثاني-الوهم/ الربا- مصيره دوما المُكْرَبُ. * يرى مونتيسكيو في رائعته "في روح القوانين"، أن على "الدولة في وقت الرخاء القيام بأكثر الأعمال ايجابية ، أما في حالة الشدة فعليها القيام بأقل الأعمال سلبية " وأرى أنا "على الدولة أن تكون دولة وكفى ".