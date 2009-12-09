

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:44

المحور: الادب والفن









هيت لك هيت لك

عماد صلاح الدين

هيت لك هيت لك

الأمر لي وليس لك

أنا خازوق البلاد والعباد القديم

هيت لك هيت لك

أنا خازوق الآباء والأجداد

هيت لك هيت لك

مالي أرى عندك بعض تمنّع

فما الذي يحول بيني وبينك

أهي الطفولة الغضّاء البريئة

غدا تكبر وتعتاد الأمر وتنسى القضية

هيت لك هيت لك

فالعهد هو العهد معك وبمن قبلك قد سمع

هيت لك هيت لك

قلّبني جدا وكثيرا جدا قلّبني

ألا ترى ومثلك عديم النظر لا يرى

قلت لك قلّبني يا قلبي أنا بين يديك

أنا خازوقك المُفدى يا بن الوطن أظهر لك

أتكاثر لك واخرج في السر والعلن إليك

هيت لك هيت لك

قلّبني فأنا مُهيأ لك قبل الولادة وقبل أن يلتقي أبوك أمك

هيت لك هيت لك

أنت دائما ما تُقلّبني بين اليدين وتقول من هنا ادخل لا بل من هنا

وأنا لا أدخل إلا من هناك حيث تكون والقفا

هيت لك هيت لك

أنا الخازوق ابن الخازوق ابن أبي الخازوق

أنا المُسنّن المُدبّب صنعوني لك من قيل لك هم خير الورى

أخرج لكم على هيئتكم وحالتكم وحتى مشيتكم

هيت لك هيت لك

هم من صنعوني وهيئوني لغيرك ولك

بلاد العهر أوطاني

أنا الخازوق المُمرّرُ إليكم منذ قرون

أنا الذي صرت لكم عقيدة فعليّ تقعدون

وبي تصبحون وتمسون

وإنّكم بذلك لا تكفرون

هيت لك هيت لك

أنت الذي طلبتني ولم أطلبك

هيت لك هيت لك