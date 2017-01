WHO ARE THEY 22, Presidents of sports organizations in the Arab world

د عباس الجراح

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:28

المحور: عالم الرياضة







WHO ARE THEY 22, Presidents of sports organizations in the Arab world

من هم رؤساء المنظمات الرياضية العربية في العالم العربي

أن عملية أصلاح الرياضة العربية ليس عيب ولم تكن يوما ما خللا" يعاب عليه ! أنما العيب والخلل يكمن بأننا نبقى نكتوي بنيران الخلل ونحن له صاغرين ونأخذ لعبة كرة القدم كنموذج حي لمستوى الهيكل الآداري الرياضي الذي يدير شأن اللعبة لها ومنذ ألألفية الأولى من القرن الماضي ، حقا" هذا ماهو حاصل اليوم لكرة القدم العربية . عندما نستعرض تاريخ كرة القدم ومنذ كأس العالم 1930 ومرورا ببطولات كأس العالم 1934 ،1938 ،1950 ، 1954، 1958 ، 1962 ، 1966، 1970 ،1974 ،1978 ، 1982، 1986 ،1990 ، 1994، 1998 ، 2002، 2006 ، 2010، ووصولا" الى كأس العالم 2014 والتي فارت بها المانيا نرى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) تأسس عام 1904 هو في تطور ويسعي جاهدا ان يجعل اللعبة اكثر سرورا ومتعه لعشاقها من شعوب الاسرة الدولية وقد مثل رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كل من : -

• Robert Guerin - 1909 - 1908

• Daniel Burly 1906 - 1918 - England

• Jules Rimet -1921 - 1954 - France

• R. willam - 1954 -1955- Belgium

• Arthur Drewry - 1955 - 1961 - England

• Sir,Stanly Rous - 1961- 1974 - England

• JoAo Havelange - 1974 - 1998 - Brazil

• Josefh S. Blatter . 1998 - 2016 - Switzerland

وشكلوا العديد من اللجان واهمها اللجان الدائمة :

لجنة الاستئناف ، لجنة الاتحادات ، لجنة التدقيق والإمتثال ، لجنة الكرة الشاطئية ، Bureau for the FIFA World Cup™ Qualifiers ، لجنة كرة القدم للأندية ، لجنة اللعب النظيف والمسئولية الاجتماعية ،

لجنة كرة السيدات وكأس العالم للسيدات FIFA ، لجنة التطوير ، اللجنة التأديبية ، Emergency Bureau for the FIFA World Cup™ Qualifiers ، لجنة الأخلاقيات ، اللجنة المالية ، لجنة كرة القدم ، لجنة كرة الصالات ، للجنة القانونية ، لجنة التسويق والتلفزيون ، اللجنة الآعلامية ، اللجنة الطبية ، اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية FIFA ، اللجنة المنظمة لكأس القارات FIFA ، اللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA ، اللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA ، اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 20 سنة FIFA ، اللجنة المنظمة لكأس العالم FIFA ، اللجنة المنظمة لمسابقات كرة القدم الأوليمبية ، لجنة شؤون اللاعبين ، لجنة الحكام ، لجنة الملاعب والأمن ، ومن ثم اللجنة الاستراتيجية . أنه التطوير والارتقاء وجمال المسؤولية الأدارية ومفاهيمها . أصبحت مملكة الاتحاد الدولي الفيفا مؤسسة دولية ذات قانون قائم بحد ذاته ويحكم قبضته على 255 دولة اعضاء في مملكته وحدد صلاحيات كل دولة بعدم التدخل في ايه مؤسسة من مؤسساته التابعه له . أنها السيطرة من أجل التطوير والارتقاء بمفردات الامور الفنية والادارية والاعلامية وكل ما من شأنه التطوير . وليس من أجل بلوغ الكرسي. وأنما من أجل أسعاد أبناء الاسرة الدولية والمجتمع الدولي .



وها نحن اليوم نخوض تصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام فوق الارض الروسية نحن وكما يدعي المختصون بعالم الأقتصاد الدولي باننا نحن العرب نتسيد قائمة الدول المصدرة للنفط ... أذن لماذا لم نتبوء ولو أحدى المراكز الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع ، الثامن ، التاسع ، العاشر أكراما وتقديسا" لثروات نفطنا العربي ؟ اليس هو حق نطالب به ؟ أم اننا نطالب بالمستحيل ونحن لا نعلم ؟ . ومن حقنا ان نتسأل لماذا نحن متخلفون عن بقية منتخبات كرة القدم في الدول المتقدمة أو حتى الافريقيه منها ؟ ومن هو المسؤول ؟ وهل يوجد مسوؤل ؟ يا عباد الله من ال يعرب ((اسم علم مذكر عربي قحطاني منقول عن الفعل، وهو الذي يتكلم العربية بفصاحة. ويعرب بن قحطان أبو العرب ) تفيد الآحصائية الدولية لعام 2016 بأن مجموع سكان 22 دولة عربية يبلغ 392 مليون نسمة يحكمها 22 شخص بمعدل رئيس واحد لكل اتحاد مركزي لكرة القدم في كل دولة ، نضيف اليهم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الذي مقره في المملكة العربية السعودية فيصبح لدينا المجموع 23 رئيس متخصص بالاشراف على ادارة لعبة كرة القدم في الافريوا أسيوي . نحن اليوم نرجو من القائمين على لعبة كرة القدم العربية ان يفيدونا بااسباب عدم أحتلال ايه من منتخباتنا الكروية العربية أحدى المراكز العشرة الأولى ، او كيف لنا ان نبلغ هذه المراكز في المستقبل ؟



ما بين المقارنة بما قدمه رؤساء الاتحاد الدولي الفيفا ومنذ عام 1909 وما قدمه رؤساء اتحاداتنا المركزية العربية بكرة القدم اليوم ، من حقنا ان نتسأل عن النتائج التي تم تحقيقها ؟ قد تكون الآجابة صعبه جدا بسسب ما بلغته اللعبة من مستوى أداري وفني واعلامي واقتصادي لدى الدول التي لم تزل تقدم الافضل من اجل كرة قدم افضل . لكن دعونا نتوجه صوب ميناء الدوريات العربية بكرة القدم فماذا نرى ؟ هل هي حقا شبيهة وكما بطولات الدوري الأوربي او الدوريات الاوربية ؟ الفارق كبير جدا لايعد ولا يحصى و لكن للأمانة يمكن ان نلخص بعض انجازات عربنا من اولياء كرتنا العربية خلال الحقبه الزمنية مابين الفترتين بمايلي :-



1- في زمن حقبتكم ،أصبحت كرة القدم العربية تعاني من عزوف الجمهور لحضور ايقاع مبارياتها .لماذا ؟

2- في زمن حقبتكم أشرقت شمس أزدهار اقامة المباريات بدون جمهور .. لماذا ؟ ومن هو المسؤول ؟

3 - في زمن ولايتكم طل أزدهار شغب الملاعب .. لماذا ؟

4 - في زمن ادارتكم ، انبثقة رداءة أدامة صيانة الملاعب وارضية المستطيل الاخضر . لماذا ؟

5- في عهدكم ، نضجة رداءة الهيكل الاداري الرياضي لمؤسستكم ولأنديته بكرة القدم .لماذا؟

6- في زمن حقبتكم ، كان لرداءة مفهوم قانون الخصخصة والتلكؤ به دورا يعيق التطوير .لماذا ؟

7- في زمن حقبتكم ، كان حضور فقر تواجد المعيار العلمي الرياضي للرئيس واعضاء الاتحاد.لماذا ؟

8- في زمن أدارتكم ، بزغ معيار رداءة الخبرات العملية من حيث الجانب الأداري والفني . لماذا ؟

9- في زمن رئاستكم ، ارتقينا بمبدئي المحسوبية والمنسوبية حيث يشكل 85 /90 % . لماذا ؟

10- في عهدكم ، كثرة ملفات المشاكل القانونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) محكمة الكأس لماذا ؟

11- في زمنكم كان حضور مدخل فقر الجانب القانوني بسبب فقدان

ككفاءات قانونية رياضية. لماذا ؟ LL.M SPORT LAW

12 - في حقبتكم الرئاسية أثقل مبدء فقر مفهوم تدارس الوضع القانوني من قبل رؤساء الاتحادات على منضدة واحدة وطرح فكرة تطوير هذه المادة على الجهات المعنية العلمية في الدول العربية ومن خلال صيغة مقترح يهدف لتطوير البرامج الدراسية أحضان لعبة كرة القدم .لماذا لم يتحقق ذلك ؟

13- في عهدكم برزت احداث تفجير الملاعب وقتل الابرياء ، لماذا ؟

14- في عهدكم انخفض المستوى الفني للاعب العربي ، لماذا ؟

15- في عصر ولايتكم لم يسن بند عقد ذو قيمة كبيرة للاعب العربي أسوة بالاعب الاجنبي ، لماذا ؟

وهناك الكثير من المعوقات التي تم تطويرها من قبل ممن هم يتسيدون سدة القرار الكروي ومن حقنا الاحتفاظ بها من أجل أشهارها قريبا وبنض قانوني من قبل جهات مختصة دولية . هناك حقيقة لاتقبل الجدل بين أثنين وهي ان جميع روؤساء وأدارة الاتحادات المركزية بكرة القدم الممتدة على مساحة الافيريوا أسيوي هم من خارج المعيار العلمي الرياضي وهم ( كما" وليس نوعا" ) وقد يكون الطرح قاسي لكنها الحقيقة ومن خلالها يمكن تدارك الخلل من أجل اصلاحه مما نتج عنه أدارة ضعيفة وركيكة الامر الذي خلق الكثير من معوقات العمل الناجح لتلك المؤسسات الشبابية الرياضية أضافة لما ذكر



نعم نحن نواكب الاحداث الرياضية ومن خلال الهيكل الاداري الرياضي للمؤسسات والاندية في الوطن العربي ومجرياتها ومنذ خمسينات القرن الماضي لكن للأسف لم يكن هناك ما يستحق الذكر . وانما الحاصل هو ما لايحمد عقباه نؤكد تدهور المستوىين الأداري والفني اللذان أنعكسا على ما يتمناه عشاق الشارع الرياضي العربي من نتائج تسره وتسعده لاسيما وهو من يدفع الثمن . للاسف هناك الكثير من رؤساء الوفود التي تمثل دولها في الاستحقاقات الخارجية هم غير مؤهلين لمفاهيم التمثيل الحقيقي لعلم بلادهم وشعبهم وانما هم مؤهلين لشد ربطة العنق ورش العطور تحت الابط وحول الرقبة يقابله تلميع الاحذاء أنه المظهر لاغير وما أدراك عزيزي رئيس الوفد ما معنى المظهر عند الغرب ؟ ، للاسف تناسوا القيم الانسانية و العلمية والعملية لمفاهيم ممن يرأس الوفد فيجب عليه ان يكون ملما واعضاء ادارة وفده باللغة الانكليزية ومن ثم ان يكن مشهودا له عربيا ودوليا بخدماته الرياضية وما قدمه من طرح وبحوث علمية ساهمت بتطوير الانسان والانسانية في المسرحين العلمي والعملي . يا ؤرساء الوفود العطر وان طال أمدة يزول بلحظات وصبغة الحذاء وان كان بريقها ساطع فهوا لم يدوم لأن غبار الزمن يدثره ، لكن ما تتركه أنت أيها الرئيس من عطر وبصمات جمال علم ومعرفة وتطويروارتقاء بمؤسستك الرياضية يسجله لك التاريخ ويسطر حروفه من ذهب. ويكون ساطعا" بين أرجاء المعمورة ولم يندثر بغبار الزمن كما أندثر لمعان حذائك بمرور الزمن . انها المسؤولية يا رؤساء المنظمات الرياضية العربية في العالم العربي



أثنان ينظران من خلف القضبان

أحدهم ينظر الى الوحل والطين

والآخر ينظر الى السماء والنجوم



دكتور عباس الجراح









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647