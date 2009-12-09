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سقوط قناع


دينا ناصر الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:46
المحور: الادب والفن
    


ارتَدى بَدلتهُ الَّرمادية وقِناعهُ وصَعدَ مِنبرهُ
لِيُقدّمَ لها َقصيدةَ عِشقهِ ويُتَوِّجّها بِها َملكةً على قَلبِهِ
أَبدَعَ في احتمالِ تََوتُّراتِ الكذبِ فوَق َصدِرهِ
وَتَعَثُّراِت الَّنبضِ في لَحَظاتِ البَوحِ بآية الحُبِّ
وتناثرت بين ثنايا أبياته رائِحَةُ الموتِ
فَخَلَعتُ َنّظارَتها الَّتي أَهداها لها بِأََّولِ لِقاءٍ
ورأت لوحَةَ مَيِّتٍ مُتَعَفّنٍ لَم يُدفَن بَعد.





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دينا ناصر الدين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دينا ناصر الدين - سقوط قناع