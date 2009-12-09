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نواح


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:46
المحور: الادب والفن
    


(نواح)
صنّاجة العرب أهلاً بنبع ذاك الوفاء
وبالنواح ل (صخر) يدقّ باب السماء
وبالقصيد انفجار مسيله من دماء
شواظه كلّ بيت كملعب للظباء
والأرض بين الحرائر وموكب للإماء
وفي جحيم صدام يطيح بالغرماء
وعند كلّ قبيل مبارك بالنماء
يشقّ ديجور ليل معزّزاً بالسناء
والخيل يملأ _صخراً_ صهيلها للبلاء
وطيف حلمي يبقى وبدره في جلاء
ونجمة الحزن تشقى من دون كل النساء
تظلّ في الدهر رمزاً خنساؤنا للبقاء





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شعوب محمود علي

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