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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمد بهلول - بين شطب قضيه اللاجئين و السعي للامساك بها.اهالي عين الحلوة يدفعون الثمن مرتين....
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بين شطب قضيه اللاجئين و السعي للامساك بها.اهالي عين الحلوة يدفعون الثمن مرتين....
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمد بهلول - بين شطب قضيه اللاجئين و السعي للامساك بها.اهالي عين الحلوة يدفعون الثمن مرتين....
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