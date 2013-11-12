

احمد وتوت

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:43

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









احنا بشر مو ملائكة وشلون نكون عراقيين ؟

احنا روسين اكثر من الروس

احنا ايرانين اكثر من الايرانين

احنا سورين اكثر من السوريين

احنا انسانين اكثر من الانسان

احنا امركيين اكثر من امريكا

احنا متدينين اكثر من الدين

احنا الله اكثر من الله

حقائق من يعرفها يعرفها ومن لم لا يعرفها راح اسولفله ليش احنا هيج ؟

اذا طردوا السفير الإيراني وغلقوا السفارة بتركيا احنا شانا شغل يعني اذا اغتالوا سفير روسيا بتركيا احنا شلنه شغل نحجي بمكان روسيا ونتوعد ؟ زين اذا انتم هيج تضوجون من تركيا قاطعوا بضاعتها واشتغلوا وانتجوا للعراق ؟ واذا سوريا تحارب داعش وتصدر النا بضاعتها لهسه وهمه نفس حزب البعث الي انحضر بالعراق ماكو فرق وبشار الأسد يشكر ايران وروسيا وزعلانين على ولدنا الي راحت هناك لان دزهم رئيس وزراء عراقي مثل ما سلم الموصل ؟ وهسه يكولوهم يالله برا اطلعوا؟ احنا ما انقذنا سوريا لان العراقي راح حارب علمود زينب سلام الله عليها. وتشوفنا شكد نتأثر على الانسانية من اكو فقير بالفيس بوك أو بالاعلام ونبذ الصوج بالحكومة وهو منو الموظفين بالحكومة غير الشعب يعني مو من المريخ وانسانيتنا تصير فول على احداث البحرين والسعودية وتظاهراتهم صحيحة واحنا مظاهرتنا تقودها المخابيل وشيردون المتظاهرين تعين لو شنو يمعود...واذا امريكا حكمها ترامب لو كلنتون لو هسه اوباما احنا شمحصلين؟ بس نحجي نكول امريكا بيدها كلشي وامريكا تريد النفط اذا احنا ما محصلين كلشي من النفط لا كهرباء لا تعين لا حصه تمونيه ليش باقين ساكتين هيج روحوا الزموا النفط وخلو امريكا تخرب وحكومتة الحرامية تشرد يرجعون لدولهم. واحنا اكثر من الله لان اي واحد يلزمك يحجي باسم الله والله ما كايل هذا الشي يعني ليش الله يسولف وياك وما يسولف وياي الله ،كافي الي يكتل بسم الله والي يذبح باسم الله والي يبوك باسم الله .

اخوان للاسف اما الانسان فلا دين له ولا قانون لان راحن برجلين الطبقة الحاكمة السياسي وسماسرتهم واكو مجموعة مطبلين وبوقيه يبثون التفرقة فينا حتى لا نبني الوطن هذوله شنو يشلعهم هذوله حيتان هذوله باكو البلد هسه شبعوا بس نجيب جديد يبوكنه عفيه شعب يعني بس حرامية.

ان من تاب عن اخطأءه الذي ارتكبها يجب عليه الان الاعتذار من الشعب حتى يلتف الشعب حوله وان سعودية ثانية ما راح تصير بالعراق بعد هزيمة داعش وانقلاب جمهورية ايران 1979 لن يحصل بسهولة في العراق؟ ولن يحصل والأخبار تكول بعد ماكو متطرفين.