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بتلات الورد/الجزءالثالث (79)


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30
المحور: الادب والفن
    


بتلات الورد/الجزء الثالث
(79)
مراد سليمان علو

ـ في خيال كلّ عاشق معشوقة لن يلتقي بها في حياته الدنيا!
*
ـ حبّي لك لا يتبدّل كما فصول السنة انما يتجدد مثل الربيع!
*
ـ لن تفهميني ابدا إلا حين تختصرين المسافة التي بيننا بكلمتين!
*
ـ من شدّة العشق أراني كلما اراك!
*
ـ لغتي اكدية، ولهجتي بابلية. أنا أيزيدي!
*
ـ الأولى تغط في المنام
والثانية لا تزال في الحمام
والثالثة في المطبخ تولول
ولأرضيهن أتنقل بين شعر نزار
وحكم أبي تمام
وعيني على رابعة
لأحظى بشيء من السلام
إن كنت تدري فزوجة واحدة زائدة
وأكثر من واحدة حرام!
*
ـ اجيد اللعب على الحروف
والعزف على الكلمات
اجعل من المؤنث مذكر
وأخرج الثلج في شباط
وأنتِ تجيدين اللعب على اوتار قلبي
وتغنّين: مجنون آخر مات!
*
ـ كدجاجة تريد أن تبيض
حين (يقوقي) بالقصيدة
الشاعر!
*
ـ من سيفشل المكائد
إن كانت عيونك لألئ سود
ويظنها الجميع طرائد
الثعالب قبل الأسود!
*
ـ فليكن طويلا عنقك كالجمل
ليعلق الآخرين خطاياهم عليه!
*
ـ امطرها بقصائد الحبّ
فيخضوضر فيها القلب
الحزينة!
*
ـ أنا وأنت لا نتحدث كل يوم
فلم نتحدث غدا
ولا بعد غد
لا نتحدث كثيرا أنت وأنا!
***





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مراد سليمان علو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - بتلات الورد/الجزءالثالث (79)