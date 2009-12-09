أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - عزلة





اخر الافلام











المزيد.....

عزلة


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30
المحور: الادب والفن
    


لاَ تَمُرينَ بِي
فَالجُب قاتم........
أَنَا وَ أنتِ
ثَالِثُنا بَحْر
عَلَى خَدّ الميْمَنَة
أَنِينُ شَمْسٍ
وَشَوْقنَا الأَسِير
مَيْسرَة
ريحٌ تُنَاجِي رِيح
أَشْواقُ قُبَلٍ
لَثَمَت قَصْر المَوت
و مَا عَانَق السائِرُون رُوحِك....
لَدَيْكَ
المَاءَ وَ الحَطَب
وَ نَخِيل الذاكِرة
و لَيْل عَلَى هَوَاءِ الشّمْس.....
وَ عطر الغبار
مُت لَحظَة
لا يستوي فِيهَا المَاء
وَ ارتَشِف مِن سُلاَلَة القَيْظ
أَجِير الأَنْفِاسِ الأَخِيرَة
وَعَلَى خَدِّك النّائِي
حُزْنُ العُشْبِ وَ الخيل و الشّجَر……

ذ أحمد بياض / المغرب/





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بياض أحمد

إجمالي القراءات: 7,969
المقالات المنشورة: 33
- القصيدة التائهة
- ضريح العنفوان
- غربة الأنين
- جدار
- بيوت بدون جدران
- معلقات على صدر النفق
- خلايا غائبة عن جسد الكلمة
- غروب ........
- فواصل
- رعشة
- عروس بابل
- نشيد الريح
- إياب
- رحيق
- شمس أوراق على معادن الحطب
- على ثوب زهرة في اصفرار الحقول
- وقع الغيم
- رقصة المدى
- أوبرا!
- طقوس عراء في وحشة بدائية

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية ت ...
- عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك يختارون فريقا محدودا من الم ...
- اكديم ازيك.. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير ا ...
- روبرت بينسكي : قصيدة تنصيب احتجاجية... المنفى والبرق - إيلاف ...
- دراسة: موسيقى التكنو تساعد على نمو أطفال الأنابيب
- فيلم من بطولة مايكل كيتون يروي قصة نجاح مطعم
- (الزمان) تقلّب أوراق التشكيلي فائق حسن
- مبروك... مولات جدة تتهيأ للسينما!!
- سايكولوجيا فيفيان -
- معرض استعادي تأملي للفنان التشكيلي رافع جاسم -

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - عزلة