

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30

المحور: الادب والفن









لاَ تَمُرينَ بِي

فَالجُب قاتم........

أَنَا وَ أنتِ

ثَالِثُنا بَحْر

عَلَى خَدّ الميْمَنَة

أَنِينُ شَمْسٍ

وَشَوْقنَا الأَسِير

مَيْسرَة

ريحٌ تُنَاجِي رِيح

أَشْواقُ قُبَلٍ

لَثَمَت قَصْر المَوت

و مَا عَانَق السائِرُون رُوحِك....

لَدَيْكَ

المَاءَ وَ الحَطَب

وَ نَخِيل الذاكِرة

و لَيْل عَلَى هَوَاءِ الشّمْس.....

وَ عطر الغبار

مُت لَحظَة

لا يستوي فِيهَا المَاء

وَ ارتَشِف مِن سُلاَلَة القَيْظ

أَجِير الأَنْفِاسِ الأَخِيرَة

وَعَلَى خَدِّك النّائِي

حُزْنُ العُشْبِ وَ الخيل و الشّجَر……



ذ أحمد بياض / المغرب/











