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قصيدة ( صرخة وطن )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30
المحور: الادب والفن
    


صرخة وطن ــــ
- منذ متى وأنتِ تصرخين , بين جدران الوطن ؟
- منذ أن أطفأوا النور في معبد الشمس في أور العظيمة
- منذ أن سر قوا الاغنية من أصابع عشتا ر إلهة الحب وحطموا أقراص
- بنت الجيران لناظم الغزالي وفيروز , وجعلوا الربابة نشيد للوطن
- منذ أن أعتقلوا قيثارتها وأغلقوا فمها بالجص و الطابوق , حتى لا تغني
- نانشي مرة أخرى و يستيقظ السومريين من سباتهم العميق
- وتقوم قيامة المشاحيف والقصب والبردي
- منذ أن مات أنكيدو ورحل كلكامش نحو الجبال لمحاربة الشر
- وترك أور تحتضر
- منذ ان زرع رعاة البقر , أعمدة الملح في حقولي , حتى صار كل شيء
- مفخخ , الرصيف , المدينة , الماء , السنبلة ,الخبز
- حمام الزاجل , رسائل الحب , صنارة الصيد
- ذاكرتي مملوءة بالصراخ , ضحكة الجنرال وهو يدوس على جثة دمية
- منذ أن أصبح القتلة والمجرمون , كهنة ورجال دين , وقضاة ومعلمون ,
- يتحدثون بالفضيلة !!
- منذ أن نزعت حجابها ورمتها في وجوههم , علمت أن الشرف
- شيء ثمين لا يمتلكه كل أحد
- منذ أن قالت , في قبة البرلمان
- أقصد السيدة العراقية والدة المفقود
- ألا تستحون , ألا تكتفون من قتلنا ,
- كفى وكفى و كفى .....!!
حيدر الهاشمي





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( صرخة وطن )