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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( صرخة وطن )
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قصيدة ( صرخة وطن )
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( صرخة وطن )
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