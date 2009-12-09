

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 19:30

المحور: الادب والفن









صرخة وطن ــــ

- منذ متى وأنتِ تصرخين , بين جدران الوطن ؟

- منذ أن أطفأوا النور في معبد الشمس في أور العظيمة

- منذ أن سر قوا الاغنية من أصابع عشتا ر إلهة الحب وحطموا أقراص

- بنت الجيران لناظم الغزالي وفيروز , وجعلوا الربابة نشيد للوطن

- منذ أن أعتقلوا قيثارتها وأغلقوا فمها بالجص و الطابوق , حتى لا تغني

- نانشي مرة أخرى و يستيقظ السومريين من سباتهم العميق

- وتقوم قيامة المشاحيف والقصب والبردي

- منذ أن مات أنكيدو ورحل كلكامش نحو الجبال لمحاربة الشر

- وترك أور تحتضر

- منذ ان زرع رعاة البقر , أعمدة الملح في حقولي , حتى صار كل شيء

- مفخخ , الرصيف , المدينة , الماء , السنبلة ,الخبز

- حمام الزاجل , رسائل الحب , صنارة الصيد

- ذاكرتي مملوءة بالصراخ , ضحكة الجنرال وهو يدوس على جثة دمية

- منذ أن أصبح القتلة والمجرمون , كهنة ورجال دين , وقضاة ومعلمون ,

- يتحدثون بالفضيلة !!

- منذ أن نزعت حجابها ورمتها في وجوههم , علمت أن الشرف

- شيء ثمين لا يمتلكه كل أحد

- منذ أن قالت , في قبة البرلمان

- أقصد السيدة العراقية والدة المفقود

- ألا تستحون , ألا تكتفون من قتلنا ,

- كفى وكفى و كفى .....!!

حيدر الهاشمي