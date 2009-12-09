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المخطئون


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 15:32
المحور: الادب والفن
    



الحكومة تذفع نصف الرواتب
والحكام يرتفعون في المراتب
فمن رؤساء أحزابٍ ومنظمات
تقلدوا الرسمية من المناصب
منهم من أصبح رئيساً للحكومة
ومنهم من تُجبى لجيبه الضرائب
منهم من أصبح رئيساً للجمهورية
ومنهم مالكاً للشركات
عاملاً للعجائب
العتب على الشعب
إن جاز لنا أن نعاتب
لو حاسبوهم
عند أول سرقة
كانوا سيخافون المحاسب
لكنهم طغوا
وسكتنا
والسكوت عن الظلم غير مناسب
هكذا
أرتفعوا
وأنخفضنا
القاع أصبح مكان الخائب
فوق خيبتنا
ينعمون علينا بنصف المفروض
وهم يغرفون عند جميع المشارب
نحن أولى بألأحتقار منهم
نحن المخطئون
على جميع المذاهب





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - المخطئون