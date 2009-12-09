

المظاهرات الممولة اعلاميا ضد ترامب دلالاتها

جوزيف شلال

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 15:29

المحور: السياسة والعلاقات الدولية







المقدمة

يبدو ان العالم الغربي لم يكن يعرف او يتعود على رؤساء وحكام غير تقليديين , الغالبية العظمى لهذه الشعوب تعرفوا منذ نشات هذه الدول بانظمتها التقليدية بوجود احزاب ايضا تقليدية نمطية قديمة لم تتطور او على الاقل قد اعيد صياغة برامجها وسياساتها وايديولوجيتها لكي تتماشى والتطور الخطير الذي حصل في هذه المجتمعات من الناحية الجيوسياسية والتركيبة السكانية وعلاقات الدول مع بعضها ومع دول العالم الشرقي والاىسيوي .

هذا التطور الرجعي نحو الاسوأ في خراب وتدمير قيم هذه المجتمعات سببه الاول والاخير الاحزاب والانظمة والحكومات والرؤساء الذين حكموا هذه الدول منذ نشاتها والى هذا اليوم , دساتير وقوانين الدول الغربية وخاصة الاوربية لم تعد تنفع وصالحة لهذا العصر الذي هو عصر الارهاب والترهيب وقيام منظمات وجماعات مسلحة وخلايا نائمة في جميع دول العالم وهي تنتظر الفرصة للانقضاض والافتراس , الشعوب الغربية اكثر من 80 % تم تغيبها واقصائها وابعادها عمدا وبقصد عن السياسة لكي لا تكون عبئا على الطغمة الحاكمة من الاحزاب الغربية لكي لا تنافسها في الحكم والسيطرة والهيمنة , وهذا لا يختلف عندما يقوم النظام الدكتاتوري والاحزاب الفردية الحاكمة في الدول القمعية باقصاء معارضيها ومحاربتهم وابعادهم وزجهم في السجون والمعتقلات .

السياسة المتبعة هذه في الدول الغربية لا تقل خطورة على سبيل المثال عن السياسة المتبعة في مملكة الشر السعودية ودول التخلف الخليجي وعن الانظمة المتسلطة الاستبدادية الاخرى , الشعوب الخليجية مغيبة تماما عن ممارسة السياسة والمشاركة او انشاء وتاسيس احزاب معارضة وما الى ذلك , السلطة والحكم في هذه الدول الخليجية هي بيد افراد ينتمون الى عوائل وهي فوق الجميع , اما الشعوب هذه قد تم تخديرها بالاموال وامتلاك السيارات والاجهزة والبيوت والسفر مع تسلط بفكر ديني من قبل شيوخ العوائل الحاكمة , اما في اوربا والغرب لا يختلف الامر شيئا فتم تخدير الشعوب بالحريات الا اخلاقية والمساعدات الحكومية للفرد منذ ولادته وبفتح نوادي الرقص والديسكوات والدعارة وغيرها .

نحن متاكدون بان غدا لو جاء نظام ديمقراطي وباحزاب حكم دبي او الكويت او غيرها بدلا من العوائل الحاكمة سيخرج الشعب الى الشوارع بمئات الالوف ضد النظام الجديد ويطالبون بارجاع العائلة المالكة لانهم سوف يفقدون جميع او اغلب الامتيازات , هكذا الحال ايضا في الغرب عندما ياتي رئيس او نظام جديد مختلف كليا عن الانظمة والرؤساء التقليديين سيخرجون الى الشوارع وهذا ماحصل تماما ولاول مرة مع النظام والرئيس الوطني الجديد دونالد جون ترامب .

المظاهرات

من قام بتسويق ودعم وتمويل هذه المظاهرات هي الوسائل الاعلامية القديمة الفاشلة التابعة للاحزاب الرجعية التقليدية في الغرب , قلناها في مقالات سابقة بان ترامب سيكون مختلفا تماما عن باقي الرؤساء , ادارته ستكون مختلفة , علاقاته وعلاقة ادارته مع العالم ستكون ايضا مختلفة , نفس الوسائل الاعلامية الرجعية روجت لفوز كلينتون , اعطت انطباع لوسائل التوقعات والاحصاءات والمراكز الاخرى بان الفوز هو حليف لكلينتون اكثر من 90 % ربما قد يقوم ترامب بالانسحاب او تبديله بمرشح اخر من قبل الحزب الجمهوري , لكن هذا الغباء الاعمى الحاقد جاء بنتيجة ايجابية لصالح ترامب , لانهم لم يعرفوا مع من يتعاملون , كان تعاملهم اي تعامل الوسائل الاعلامية مع رؤساء لا يختلف الواحد عن الاخر في التوجهات والاهداف والسياسة , لهذا كان الاعلام مسيطرا دائما , اما الان رجع الاعلام المرتزق الرجعي الى حجمه الطبيعي , راينا كيف قام السيد ترامب بتهميش كافة الوسائل الاعلامية بقيام السيد ترامب بوضع لجنة من 100 رجل وهم الذين قادوا الحملة الانتخابية اعلاميا واعتماد ترامب على تويتر , لاول مرة شاهد العالم ان الملايين قد استغنت في اميركا قراءة الصحف الكبرى التي اصبحت مشبوهة ومشاهدة الوسائل الاعلامية الكبرى التلفزيون وفي مقدمتها سي ان ان وطرده لاحد الصحفيين التابع لهذه القناة التي تروج للكذب والخداع .

هكذا اذن نجح ترامب وسينجح لانه مختلف عن باقي رؤساء العالم باهدافه وطموحاته وسياساته وفي مقدمتها // اميركا اولا // وهذا شعار الرجل الشريف والوطني والمخلص لمبادئ دولته وشعبه , هل هناك عيبا عندما يقول الرئيس الفرنسي او العراقي نحن نخدم بلدنا اولا وقبل شيئ , هل هناك شيئ من الخطا عندما يقوم باخراج وطرد مهاجرين دخلوا البلاد دون اوراق ثبوتية ورسمية , هل تقبل مملكة الشر السعودية بدخول مواطن اراضيها دون تاشيرة او اوراق ? او اية دولة خليجية او عربية او اسلامية ? , هذه الدول وخاصة السعودية لم تقبل على اراضيها حتى مواطني الدول التي فيها حروب وتشنها السعودية هذه الحروب مثل اليمن او سوريا .

الذين خرجوا للمظاهرات انواع منهم من هو محترم وخاف من ان تنتقص حقوقه كالنساء , ولكن تناسوا هؤلاء بان هناك دول يضعون المراة في خانة الحيوانات وتمنع من قيادة حتى السيارة او العمل او السفر دون موافقة رجل , انظروا الى وجوه الذين خرجوا الى الشوارع , فيهم مجرمون ومدفوعون وقاموا بتكسير المحلات والمطاعم والبنوك والسيارات , البعض الاخر من اصول دول اخرى وفي قلوبهم الكراهية والحقد والنيل والانتقاص من هذه الدول , القسم الاخر منتمي الى احزاب معروفة ليبرالية ويسارية متعفنة , القسم المتبقي الاخر هم اتباع دعاية وسائل الاعلام المختلفة , المظاهرات التي حصلت في اميركا ودول اخرى ضد الرئيس الوطني ترامب نشبهها بمظاهرات موجة / الربيع العربي الذي سميناه واطلقنا عليه تسمية وهي ثورات الثيران الهائجة الهمجية الوحشية الحيوانية البربرية المتخلفة العنصرية الفاشية / وهذا كله ينطبق واكثر على المتظاهرين الذين خرجوا او الذين قد يخرجون مستقبلا والى مزبلة التاريخ وعجلته لن ولم تتوقف والعالم بانتظار نفس التغيير في الدول الاوربية ودول اخرى وشلع قلع وفي مقدمتهم المخرفة ميركل كما قالها السيد مقتدى الصدر – شلع قلع .









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