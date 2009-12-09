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شباب... عبعوب قادم اليكم


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 12:27
المحور: كتابات ساخرة
    


سمع اولاد الملحة امس اشاعات قوية جدا عن نية الحكومة تخفيض عدد نزلاء مستشفى الشماعية الذين لايشكلون اي خطورة على الاهالي وسمعوا كذلك ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الشورى سيوفر العديد من فرص العمل لبعض النزلاء ممن يعتقد ان "خبالهم" خفيف حسب التقارير الطبية.
كما تبرع العديد من الاطباء والمستشارين بتنظيم حملة فحص دقيقة وتشخيصات عالية التقنية في متابعة حالة هؤلاء النزلاء.
ويبدو ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تهدف من وراء ذلك تخفيف الضغط على اسرّة المستشفى وتقليل النفقات الباهضة التي تصرف يوميا على "المخابيل" ومحاولة تدوير هذه المبالغ لجهات اخرى نافعة مثل بناء القناطر وبعض المدارس الطينية وغيرها.
وكما تعرفون هناك جهات خدمية "مفلسة" لابد من دعمها لتقوم بواجباتها المنوط بها (حلوة هاي المنوطة بها) والا سوف يضطر موظفيها الى طلب الرشوة بشكل علني من المواطنين وتجميعها لتوزيعها بعد ذلك كرواتب لهم.
ولكن بعض اعضاء هذه الامانة المكلفة بذلك اعترضوا بشدة وقالوا ان هناك العديد من "المخابيل" في المنطقة الخضراء ودوائر الدولة الاخرى لاينتجون اي فائدة للناس حتى ان بعض الدوائر اصيبت بتخمة عالية المستوى مما اضطر مدرائها الى طلب "مراحيض" يابانية متنقلة لقضاء الحاجة.
ومن ضمن الاشاعات القوية جدا انه تم تكليف عبعوب لأستلام هذه المسؤولية والاشراف على اطلاق سراح من يملك "نصف عقل" من النزلاء كما اشيع انه سيتولى منصب محافظ بغداد بعد اقالة التميمي.
ولاتتفاجأوا حين يتم الاعلان عن تنصيب عبعوب محافظا لكونه يرتبط بعلاقات جذرية مع مسؤولين كبار،احدهم ارسله مؤخرا الى امريكا على حساب الدولة للراحة والاستجمام.
ويبدو ان "حسبة" التنصيب سوف تطول فقد طلب منه مستشاريه الذين يحيطون به من كل حدب وصوب التريث
فهناك غضب شعبي على شخصه الكريم ولكنهم يراهنون على الوقت فالعراقيين ينسون بسرعة ولايريدوا معرفة من هو نعيم عبعوب صاحب الصخرة اياها وأكد المستشارين له (في تلك الفترة النسيانية تستطيع ان تقفز الى الكرسي حيث لامنازع).
وقيل ان ان المئات من عمال المساطر كلفوا بجلب الصخر المنحوت من جبل حمرين ليكون بمثابة الكراسي التي سيجلس عليها المسعولون اثناء حفل التنصيب.
عشم عزرائيل بالجنة ،مو؟





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محمد الرديني

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - شباب... عبعوب قادم اليكم