سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 12:26

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









خير الكلام ما قل ودل

حظر القرآن في شكله الحالي المخربط

أعتقد أن خلاص المسلمين والإنسانية يكمن في التخلي عن القرآن المدني والإبقاء فقط على القرآن المكي. لهذا، يجب علينا أن نحظر نشر القرآن الحالي الذي يمزج بين الاثنين ونطالب بطبعة جديدة وفقا للتسلسل التاريخي تفصل بين القرآنين. هذا ما فعلت مع طبعتي العربية وترجماتي للقرآن https://goo.gl/72ya61

Prohibit the Koran in its current confused form

I believe that the salvation of Muslims and humanity consists in abandoning the Medinan Koran and keeping only the Meccan Koran. To do this, it is necessary to prohibit the diffusion of the current Koran which mixes the two Korans and require a new edition in chronological order separating the two Korans. This is what I did with my edition and translations of the Koran https://goo.gl/72ya61

Inter-dir-e le Coran dans sa forme confuse actuelle

Je crois que le salut des musulmans et de l humanité consiste à abandonner le Coran médinois et à ne garder que le Coran mecquois. Pour cela, il faut inter-dir-e la diffusion du Coran actuel qui mélange les deux Corans et exiger une nouvelle édition par ordre chronologique séparant les deux Corans. C est ce que j ai fait avec mon édition et mes traductions du Coran: https://goo.gl/72ya61

النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb