

تجمع الماركسيين اللينيين الثوريين العراقيين

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 05:20

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الإمبريالية الألمانية تسعى للتحول إلى قوة عظمى

البروليتاريين من جميع البلدان، اتحدوا

تسعي الإمبريالية الألمانية لتتطور الى قوة عظمى

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بعض التعليقات على "ورقة بيضاء 2016 - في السياسة الأمنية الألمانية ومستقبل الجيش الألماني"



الإمبريالية الألمانية تعمل على تعزيز تشكيلها و أبعد من ذلك. بعد الاستمرار في فرض قيادتها في الاتحاد الأوروبي ضد الدول الإمبريالية الأخرى من خلال الهيمنة الاقتصادية والسياسية وهي تعمل على تعبئة متزايدة عسكريا. وأنه سوف يطلق على نحو يتزايد عدوانها الامبريالي ضد شعوب العالم والمضي قدما على تقسيم جديد للعالم. لذلك كانت هناك بضع سنوات من التحضير الدعائي.

مثالا لهذا Gauck، الذي كان مسافرا بصفته رئيس للدولة - أو أفضل ككاهن حرب البروتستانت - من من مكان إلى آخر ومن بلد إلى بلد وبشر ضرورة "الدفاع" وعن طريق العنف المسلح FRG

ويبدو أن هذا أنجزت الآن الوثيقة "ورقة بيضاء 2016 - في السياسة الأمنية الألمانية ومستقبل الجيش الألماني" وتسمى أيضا ورقة بيضاء، والتي يجري النظر فيها هنا، يظهر قفزة في سعي الإمبريالية الألمانية كي تتطور الى قوة عظمى . لهذا السبب نحن في هذه المرحلة نريد أالان بعض التعليق على الوثيقة التي نشرت في يوليو من هذا العام. قررنا أن نقتبس من ورقة بيضاء الواسعة في بعض الأماكن لتصوير تطور الإمبريالية الألمانية في هذا الجانب ، دقيق القدرو الإمكان. لجعل بعض النقاط الرئيسية واضحة فعلا و مؤكدة. وثيقة ليست فقط في مسألة التوجه الجيش الألماني فحسب ولكن هي ورقة استراتيجية للدولة الامبريالية ، كاملة خطتها للسنوات القادمة وهي تشارك في تقسيم جديد للعالم ، مثل أنجيلا ميركل تلوح في المقدمة لهذه الوثيقة.



"ويصف الكتاب الأبيض حول السياسة الأمنية الألمانية ومستقبل الجيش الألماني كحجر الزاوية في السياسة الأمنية لالمانيا والإطار الذي تعمل فيه. ويحدد للمناطق الحكومة الاتحادية حيث يمكن أن تكون على شكل السياسة الأمنية الألمانية. "



وفي مقدمة تقول الوثيقة:1



"الكتاب الأبيض حول السياسة الامنية ومستقبل الجيش الألماني هي وثيقة السياسة الألمانية الرئيسية و السياسة الأمنية. و مراجعة استراتيجية لمسار الدولة والمستقبل الحالي للسياسة الأمنية الألمانية. ومن ثم التوجيه الرئيسي لقرارات السياسة الأمنية والتدابير البلد. ويضع إطارا من حيث المفاهيم والمحتوى ،و يوفر نقطة انطلاق لتعزيز النهج ككل من الحكومة وتطوير المزيد من الاستراتيجيات وزارية.

يحدد الكتاب الأبيض طموح ألمانيا للعب دور فاعل وكبير في السياسة الأمنية. وهو يعكس الهوية والفهم لسياستنا الأمنية. على أساس من قيمنا ومصالحنا الوطنية وتحليل البيئة الأمنية، فإنه يحدد الأولويات الاستراتيجية ألالمانيا ويترجم لهم في المجالات الرئيسية الاشتباك لسياسة الامن الالمانية. "







تظهر ورقة بيضاء بوضوح كيف أن جهاز الدولة كله من FRG 2 ـ يتم محاذات المزيد لدعم العدوان الإمبريالية الألمانية وهو ما يعني إلى جانب السياسة الخارجية العسكرية والاقتصادية أيضا تعد الشؤون الداخلية للمستقبل "الأوقات العصيبة