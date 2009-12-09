

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46

المحور: الادب والفن









يا الله

كلما أتوق لمرآك

أرنو في عينيها

فأراك

بهيا ناصعا في سماك

يا الله

كلما أشتاقك

ألتحف عريها

فأراك

تلوح لي من علاك

يا الله

كلما أحتاجها

أطرق بابك

فأراك

تعيرني مفاتيحك

وتضمني لحماك

يا الله

إنْ كنت هنا

أو كنت هناك

لا تبعدها عني

فأتيه في رباك

يا الله ...