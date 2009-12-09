

أغيب عن زمني

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46

المحور: الادب والفن







(أغيب عن زمني)

حدّثتها وعلى قرب كأنّ لها

نارين تشعل منّي يابس الشجر

نارين تشعل في روحي وأجنحتي

لا الثلج يبعد ما في النار من خطر

زمني عن زمني في الطوق من زمن

والليل ينشر ما القاه في سمري

أغيب في حوض عطر فيه ما نضبت

نافورتان على عري من الصور

أرى الزهور على صدر مطرّزة

في حسنها كنجوم ساعة السحر

لن تخمد النار في روحي وإن هطلت

سحابة من غزير الدمع كالمطر

قد فاض خمرك في روحي وفي قدحي

حتى سكرت وما في السكر من ظفر

فرّ النعاس كعصفور بلا وطن

والنجم يسهر مثلي تابعاً أثري

ما كان عشبك يوماً عشب مضطجع

ولا ثمارك عند القطف كالإبر

ولا غصونك كانت حين ألمسها

تعضّني كثعابين على كدر

يفيض منك جمال الروح سيّدتي

كألف قنديل في ليل بلا قمر

كلّ الزهور ذوت في موسم ضحكت

أوراق غصنك بين الماء والسور

فبي زورق من خيال جئت مغترفاً

ما يخزن النحل خمر ومن ثمر

كلّ النخيل بسعف القرب عانقني

ونخلة البعد يروي طلعها سمري

وفي الحدائق كان الورد يمنحني

أوراقه تتشظّى بالشذى العطر

أظلّ أنسج ما للعمر من صور

وفي التصوّر ما ألقى من العبر

أهيم فيك هوى والعشق يعصف بي

مثل الأعاصير ما القى من الصغر

أرى جاحيك في دنياي مطلقة

بلا قيود وقيدي كان من قدري

وقد يُسدّد سهم دونما ترة

من قوس عينيك في ظلم بلا نذر

أخاف منك وهذا الخوف مبعثه

هواجسي قلقي ينمو على كبر

ضعي يديك على ثغري لألجمه

من قبلما يكشف البحّار عن درري

واسترجعي أعطيت من منح

تردّدت في صدى لحن على وتري



(أغيب عن زمني)

حدّثتها وعلى قرب كأنّ لها

نارين تشعل منّي يابس الشجر

نارين تشعل في روحي وأجنحتي

لا الثلج يبعد ما في النار من خطر

زمني عن زمني في الطوق من زمن

والليل ينشر ما القاه في سمري

أغيب في حوض عطر فيه ما نضبت

نافورتان على عري من الصور

أرى الزهور على صدر مطرّزة

في حسنها كنجوم ساعة السحر

لن تخمد النار في روحي وإن هطلت

سحابة من غزير الدمع كالمطر

قد فاض خمرك في روحي وفي قدحي

حتى سكرت وما في السكر من ظفر

فرّ النعاس كعصفور بلا وطن

والنجم يسهر مثلي تابعاً أثري

ما كان عشبك يوماً عشب مضطجع

ولا ثمارك عند القطف كالإبر

ولا غصونك كانت حين ألمسها

تعضّني كثعابين على كدر

يفيض منك جمال الروح سيّدتي

كألف قنديل في ليل بلا قمر

كلّ الزهور ذوت في موسم ضحكت

أوراق غصنك بين الماء والسور

فبي زورق من خيال جئت مغترفاً

ما يخزن النحل خمر ومن ثمر

كلّ النخيل بسعف القرب عانقني

ونخلة البعد يروي طلعها سمري

وفي الحدائق كان الورد يمنحني

أوراقه تتشظّى بالشذى العطر

أظلّ أنسج ما للعمر من صور

وفي التصوّر ما ألقى من العبر

أهيم فيك هوى والعشق يعصف بي

مثل الأعاصير ما القى من الصغر

أرى جاحيك في دنياي مطلقة

بلا قيود وقيدي كان من قدري

وقد يُسدّد سهم دونما ترة

من قوس عينيك في ظلم بلا نذر

أخاف منك وهذا الخوف مبعثه

هواجسي قلقي ينمو على كبر

ضعي يديك على ثغري لألجمه

من قبلما يكشف البحّار عن درري

واسترجعي أعطيت من منح

تردّدت في صدى لحن على وتري



(أغيب عن زمني)

حدّثتها وعلى قرب كأنّ لها

نارين تشعل منّي يابس الشجر

نارين تشعل في روحي وأجنحتي

لا الثلج يبعد ما في النار من خطر

زمني عن زمني في الطوق من زمن

والليل ينشر ما القاه في سمري

أغيب في حوض عطر فيه ما نضبت

نافورتان على عري من الصور

أرى الزهور على صدر مطرّزة

في حسنها كنجوم ساعة السحر

لن تخمد النار في روحي وإن هطلت

سحابة من غزير الدمع كالمطر

قد فاض خمرك في روحي وفي قدحي

حتى سكرت وما في السكر من ظفر

فرّ النعاس كعصفور بلا وطن

والنجم يسهر مثلي تابعاً أثري

ما كان عشبك يوماً عشب مضطجع

ولا ثمارك عند القطف كالإبر

ولا غصونك كانت حين ألمسها

تعضّني كثعابين على كدر

يفيض منك جمال الروح سيّدتي

كألف قنديل في ليل بلا قمر

كلّ الزهور ذوت في موسم ضحكت

أوراق غصنك بين الماء والسور

فبي زورق من خيال جئت مغترفاً

ما يخزن النحل خمر ومن ثمر

كلّ النخيل بسعف القرب عانقني

ونخلة البعد يروي طلعها سمري

وفي الحدائق كان الورد يمنحني

أوراقه تتشظّى بالشذى العطر

أظلّ أنسج ما للعمر من صور

وفي التصوّر ما ألقى من العبر

أهيم فيك هوى والعشق يعصف بي

مثل الأعاصير ما القى من الصغر

أرى جاحيك في دنياي مطلقة

بلا قيود وقيدي كان من قدري

وقد يُسدّد سهم دونما ترة

من قوس عينيك في ظلم بلا نذر

أخاف منك وهذا الخوف مبعثه

هواجسي قلقي ينمو على كبر

ضعي يديك على ثغري لألجمه

من قبلما يكشف البحّار عن درري

واسترجعي أعطيت من منح

تردّدت في صدى لحن على وتري









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