أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017





اخر الافلام











المزيد.....

حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017


ادريس الواغيش
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46
المحور: الادب والفن
    


حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017

في بلاغ صادر عن حلقة الفكر المغربي بفاس، في شأن الجوائز التقديرية لموسمها الثقافي الحالي لسنة2017، أو ضح المكتب التنفيذي للحلقة أن لجنة المداولات الخاصة اعتمدت معطيات علمية دقيقة في اختيار الفائزين. واستنادا إلى نتائج لجنة الفرز، فقد قرَّرت منح جائزة الثقافة والفكر للأستاذ ماء العينين ماء العينين عضو اتحاد كتاب المغرب وصاحب المؤلفات الفكرية العديدة المرتبطة بالهوية والأدب والمقاومة، وذلك تقديرا لكفاءته العلمية والعملية، واعترافا بحنكته المهنية وغيرته الوطنية وتثمينا لما أسداه من خدمات جليلة لسلك القضاء، باعتباره مسؤولا قضائيا ساميا علاوة على تقلده عدة مهام وطنية، نظرا لجديته ونزاهته وحسن تدبيره.
وكانت جائزة فنون القول لسنة2017، قد آلت إلى نجيمة غزالي طايطاي وزيرة التعليم الغير النظامي السابقة والخبيرة الدولية في التراث الثقافي اللامادي وأستاذة التعليم العالي، وذلك تقديرا لجهودها العلمية والأكاديمية الكبيرة طيلة مسارها الحافل بالإنجازات والنجاحات، وحسن تمثيل المغرب عربيا ودوليا، سواء من خلال إبداعها الفني أو تأطيرها للو رشات و إشرافها على التظاهرات والمهرجانات الثقافية. بينما توجت بالجائزة التقديرية للإعلام والتواصل الإعلامية المقتدرة الأستاذة اسمهان عمور، تقديرا لتجربتها الإعلامية الممتدة على طول ثلاث عقود، قدمت خلالها برامج ناجحة في عدة محطات إعلامية ناجحة مثل: ال(إم بي سي) وال( بي بي سي) وال(دوتشي فيللي) الألمانية، وتتبعها الدائم لكل ما هو ثقافي عربي أو مغربي، من إصدارات ثقافية واستضافة أعلام ثقافية في النقد والإبداع في كل المجالات والفن بكل أجناسه وألوانه في برنامجها الشهير ”حبر وقلم”، الذي يذاع على أمواج الإذاعة الوطنية.
ومن المنتظر أن يتم حفل تسليم الجوائز خلال شهر مارس القادم من سنة 2017 بفاس، كما صرح بذلك الأكاديمي المغربي جمال بوطيب مدير حلقة الفكر المغربي، ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ادريس الواغيش

إجمالي القراءات: 419,718
المقالات المنشورة: 158
- الداعية مايسة سلامة الناجي تكتب عن: ”الخرائي...”
- قصة قصيرة جدا: بَغلٌ وصَفيحَتا ذهَب
- زَهرةُ المُروج
- ندوة دولية بفاس حول حوار الحضارات: العنف والتسامح
- غُرُوب
- إبراهيم ديب يُوقع ”جوادٌ ليس لأحد” في طنجة
- اصْفِرَارُ اليُتم فيك
- حَفِيدُ البَيْدَر
- حينَ وجدتُ نفسي فجأة في المغرب المَنسي!
- قصة قصيرة : استوديو أبو شنب
- مدارات: أنياب أردوغان بعد الانقلاب ‼
- قصة قصيرة: سَمَاءٌ دَاكِنَة
- فاس عاصمة الكتاب تعيش على إيقاعات معرضها الأول للكتاب الجامع ...
- أقصوصتان قصيران جدا: المُمَثل- دُنيَا ثانية
- نَذرْتُ دَمي للعَذارى
- خصوصيّة الأنثى المَهزومَة في ”لاعبة النرد” للكاتبة خديجة عَم ...
- العلاقات التواصلية بين القراءة الداخلية والخارجية في” بُرتقا ...
- الانْفِلاتُ من شَرنَقة الزّمن في“ طاح الميزان“ للزجال أنس لح ...
- حلقة الفكر المغربي بفاس تفتتح موسمها الثقافي بتقديم إصدار ال ...
- “الموسوعة الكبرى للشعراء العرب“ في الصحافة المغربية والعربية ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- يصدر قريبا كتاب «لا أحد يتعلم من التاريخ» للكاتب بيشوى القمص ...
- غضب في فرنسا إثر اختيار رومان بولانسكي في لجنة تحكيم جوائز س ...
- بتعليمات ملكية.. مستشفى ميداني متعدد التخصصات لساكنة جمهورية ...
- زوكربيرغ متهم بسرقة الملكية الفكرية من جديد
- عمرو دياب يعود للسينما بفيلم عيد الأضحى
- اللغة التي يسمعها المواليد الجدد تبقى في ذاكرتهم
- الشاعرة اللبنانية يسرى البيطار: تعلمت من التاريخ الحق والحري ...
- الإحتفاء بالتشكيلي الرائد رافع جاسم
- الحبيب المالكي: “نعمل على تيسير ميلاد حكومة قوية ومنسجمة” (ف ...
- حكاية مكان| قصر بشتاك سابقًا و بيت الغناء العربي حاليًا

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017