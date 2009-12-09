

ادريس الواغيش

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46

المحور: الادب والفن









حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017



في بلاغ صادر عن حلقة الفكر المغربي بفاس، في شأن الجوائز التقديرية لموسمها الثقافي الحالي لسنة2017، أو ضح المكتب التنفيذي للحلقة أن لجنة المداولات الخاصة اعتمدت معطيات علمية دقيقة في اختيار الفائزين. واستنادا إلى نتائج لجنة الفرز، فقد قرَّرت منح جائزة الثقافة والفكر للأستاذ ماء العينين ماء العينين عضو اتحاد كتاب المغرب وصاحب المؤلفات الفكرية العديدة المرتبطة بالهوية والأدب والمقاومة، وذلك تقديرا لكفاءته العلمية والعملية، واعترافا بحنكته المهنية وغيرته الوطنية وتثمينا لما أسداه من خدمات جليلة لسلك القضاء، باعتباره مسؤولا قضائيا ساميا علاوة على تقلده عدة مهام وطنية، نظرا لجديته ونزاهته وحسن تدبيره.

وكانت جائزة فنون القول لسنة2017، قد آلت إلى نجيمة غزالي طايطاي وزيرة التعليم الغير النظامي السابقة والخبيرة الدولية في التراث الثقافي اللامادي وأستاذة التعليم العالي، وذلك تقديرا لجهودها العلمية والأكاديمية الكبيرة طيلة مسارها الحافل بالإنجازات والنجاحات، وحسن تمثيل المغرب عربيا ودوليا، سواء من خلال إبداعها الفني أو تأطيرها للو رشات و إشرافها على التظاهرات والمهرجانات الثقافية. بينما توجت بالجائزة التقديرية للإعلام والتواصل الإعلامية المقتدرة الأستاذة اسمهان عمور، تقديرا لتجربتها الإعلامية الممتدة على طول ثلاث عقود، قدمت خلالها برامج ناجحة في عدة محطات إعلامية ناجحة مثل: ال(إم بي سي) وال( بي بي سي) وال(دوتشي فيللي) الألمانية، وتتبعها الدائم لكل ما هو ثقافي عربي أو مغربي، من إصدارات ثقافية واستضافة أعلام ثقافية في النقد والإبداع في كل المجالات والفن بكل أجناسه وألوانه في برنامجها الشهير ”حبر وقلم”، الذي يذاع على أمواج الإذاعة الوطنية.

ومن المنتظر أن يتم حفل تسليم الجوائز خلال شهر مارس القادم من سنة 2017 بفاس، كما صرح بذلك الأكاديمي المغربي جمال بوطيب مدير حلقة الفكر المغربي، ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع.