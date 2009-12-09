التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017
|
|
حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الداعية مايسة سلامة الناجي تكتب عن: ”الخرائي...”
- قصة قصيرة جدا: بَغلٌ وصَفيحَتا ذهَب
- زَهرةُ المُروج
- ندوة دولية بفاس حول حوار الحضارات: العنف والتسامح
- غُرُوب
- إبراهيم ديب يُوقع ”جوادٌ ليس لأحد” في طنجة
- اصْفِرَارُ اليُتم فيك
- حَفِيدُ البَيْدَر
- حينَ وجدتُ نفسي فجأة في المغرب المَنسي!
- قصة قصيرة : استوديو أبو شنب
- مدارات: أنياب أردوغان بعد الانقلاب ‼
- قصة قصيرة: سَمَاءٌ دَاكِنَة
- فاس عاصمة الكتاب تعيش على إيقاعات معرضها الأول للكتاب الجامع ...
- أقصوصتان قصيران جدا: المُمَثل- دُنيَا ثانية
- نَذرْتُ دَمي للعَذارى
- خصوصيّة الأنثى المَهزومَة في ”لاعبة النرد” للكاتبة خديجة عَم ...
- العلاقات التواصلية بين القراءة الداخلية والخارجية في” بُرتقا ...
- الانْفِلاتُ من شَرنَقة الزّمن في“ طاح الميزان“ للزجال أنس لح ...
- حلقة الفكر المغربي بفاس تفتتح موسمها الثقافي بتقديم إصدار ال ...
- “الموسوعة الكبرى للشعراء العرب“ في الصحافة المغربية والعربية ...
المزيد.....
- يصدر قريبا كتاب «لا أحد يتعلم من التاريخ» للكاتب بيشوى القمص ...
- غضب في فرنسا إثر اختيار رومان بولانسكي في لجنة تحكيم جوائز س ...
- بتعليمات ملكية.. مستشفى ميداني متعدد التخصصات لساكنة جمهورية ...
- زوكربيرغ متهم بسرقة الملكية الفكرية من جديد
- عمرو دياب يعود للسينما بفيلم عيد الأضحى
- اللغة التي يسمعها المواليد الجدد تبقى في ذاكرتهم
- الشاعرة اللبنانية يسرى البيطار: تعلمت من التاريخ الحق والحري ...
- الإحتفاء بالتشكيلي الرائد رافع جاسم
- الحبيب المالكي: “نعمل على تيسير ميلاد حكومة قوية ومنسجمة” (ف ...
- حكاية مكان| قصر بشتاك سابقًا و بيت الغناء العربي حاليًا
المزيد.....
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ادريس الواغيش - حلقة الفكر المغربي بفاس تعلن عن الأسماء الفائزة بجوائزها التقديرية لسنة 2017
|