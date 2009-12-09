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كثر الفساد في بلدي العراق


قدس السامرائي
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كثر الفساد في بلدي وها نحن اليوم في مديرية جنسية كربلاء المقدسة وخاصة منتسبيها في الميرة حيث أقدم المقدم ابراهيم محمد حسين الربيعي الموجود في الصورة والمعروف انه متهم سابقا بقضية جنائية وبعد ان دفع أموال طائلة لأسقاط التهمة عنه ويلتحق الى وظيفته معزز مكرم وكأن شئ لم يكن وترقى من ضابط الى مقدم وهاهو أبراهيم أليوم بعد ان اختفى المسدس من الميرة ليستغل غياب احدى المهاجرين خارج القطر وهو من منتسبي دائرة جنسية كربلاء ويلفق له تهمة سرقة لمسدس المرقم FWS والتي تنص :على ان المدعي أعلاه استلم المسدس وقام ببيعه قبل سفره الى خارج القطر ومن بعدها أقام محكمة تشكيلية مابينه وبين المقدم ظافر والمقدم موسى وضباط الميرة في الشرطة الاتحادية في كربلاء المقدسة ورفعت بعدها القضية الى المحكمة ليخرج هو منها برئ كما خرج من سابقتها وقد طالب ألمنتسب المديرية والمفتش العام لأرجاع حقه من التهمة الملفقة ومحاسبة كل فاسدشارك في هذه الجريمة ,,,وبعد ان فشلت كل محاولاته لأظاهر حقه لننقل صوته الى وزارة الداخلية وبدورنا أستلمنا كافة المستندات والوثائق التي تثبت ان المنتسب برئ من كل التهم و سلمت الى العميد الدكتور سعد معن في الوزارة الداخلية ومن بعدها ستسلم الى وكيل الوزارة ونحن أملنا كبير في الوزارة الداخلية والتي لا تضيع حق كل مظلوم وستكون ضد كل ظالم ان كان عسكري أو مدني يطالب بحقه ....نتمنى من كل شريف ان لا يسكت عن الحق مهما كانت خطورتها لنحارب ونقضي على الفساد والغدر والتزوير ...





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قدس السامرائي

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