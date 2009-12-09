

ريم قيس كبة

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 23:10

المحور: الادب والفن









أنتِ أنتِ.. لم تبرحي مكانكِ..

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لم يكن زمنا خاضعاً لحسابات الزمن.. فقد عرفتك منذ ان ولدتني امي قبل آلاف السنين هناك على ضفة نهر لن أدّعي شرف أن أكونه.. فإنْ أنا الا نبتة او نبع ريحان او نخلة ترعرعتْ على شاطئه وشربتْ عافيتها من دفق مياهه الخالدة..

على شط دجلة كان مسقط رأسي.. عمـّدتني كاهنة سومرية فشربتُ العشق والشعر.. وما أن كبرتُ قليلا حتى احترفتُ الجنون وقد جُبلتُ بالطمي والغرين والطين الحر الذي بلّل جسدي وانا اُطرطشُ على الضفة فرحاً بالحياة..



وعرفتك.. منذ اول طفولتي التقتْ عيناي عينيك وذابتْ أفئدتي وهي تشرب رحيق صوتك.. واذ كبرتُ وإحتضَنَ ساعداك جذعي بابوة كاهن.. رحتَ تعيد تعميدي بطقوس وجدك وتصوّفك وانت تحاول ان تلقنني علوم الاولين.. "نحن الاولون ياكاهني الحبيب".. قلت لك وانا اتضاحك.. فعاتبتني عيناك وتمتمتْ شفتاكَ بعبارة لن انسى وقعها: "إيّاكِ أن يغرّك بوهمه الغَرور.. ثمة من سبقتنا الى هذه الارض فبسطها ورفع جبالها وشقّ فيها ينابيع الحياة وجعل من الماء كل شيء حي.."



حدثت نفسي الا اشغل بالي بتفاصيل الكون مادمتَ معي.. فما يعنيني منه هو أرضي وأنت: "آدمي".. إذ أنا "حواؤك" منذ أن غادرنا جنة الله واخترنا جنتنا على ارض النخيل.. لكنهم لم يدعونا لنهنأ.. فكان ذهب التراب ونمير الماء وسعة العلوم وعمق العشق مطمعا للغزاة.. فاستباحوا جنتنا وأحرقوا الزرع ودمروا الأكواخ ولم تسلم من معاولهم حتى المعابد..



"هي الحرب فأعذريني".. قلتَ لي مودّعاً وانت تغادرني شاهراً سيفك.. وبين عينيك وعد بالعودة.. ولم تعد..



بقيت ارنو اليك مثل "غودو" ان تعود.. وبعد أن طال عمرُ الحرب وغيابُـك.. غادرتُ ارضي خوفا ويأساً إذ استوطنها الغرباء.. رحت اجوب الاصقاع مستميتة أقتفي أثرك.. مرَّ عام وعامان وعشرون ومئة.. مرَّ ألفُ عام وتبعته آلاف.. كنتُ في البدء اسمعهم وهم يروون أخبارك ولا اصدق.. حتى قالوا بأن روحك لاقت ربها دفاعا عن حرمة التراب.. حزنتُ وندبتُ واتشحتُ بالسواد أربعين عاما.. ورضيت بعدها بسواك زوجا وابا لأولادي الذين انجبوا وتناسلتْ ذرياتهم حتى انتشروا في بقاع الارض..



واليوم.. وفي هذا العصر الذي لا يشبه عصورنا.. اراك تتبدى أمامي فجأة.. عيناك تلتهمان لهفة ملامحي وارتجافي.. كنتَ أنتَ أنتَ رغم شيبك ولحيتك التي طالت.. ها أنك تعود إليّ وتباغتني قائلاً: "أنتِ أنتِ.. لم تبرحي مكانك.. مازلت معششة في القلب..!" فتصرخ بك روحي بعتبٍ دامٍ: "لماذا تركتني ومضيت؟.. لمَ لم تأخذني معك؟.. لقد جزموا بموتك لكن قلبي رفض التصديق.. فوشوشه ايماني بك أنك لو كنت حياً لعدت إلي سريعاً ولما تركتني لمصيري وحدي..!" ويرد بحسرة: "لم أشأ ان اعود اليك الا ظافراً منتصرا.. وقد خذلتني الحروب وغدرت بي الحياة وضاعت مني ومنكِ الارض.. لكنني عدتُ اليكِ اليوم لآخذك معي فنركب بحر النسيان.. نصعد هذا القارب معا ونحرك المجداف.. نبحر معا فنصل الى أبعد البحور حتى وإن شاءت الاقدار أن تغرقنا"..



وأسأل: "الامَ ستبقى انت قدري ياآدم؟".. ويجيبُ: "أنت قدري.. فسامحيني وطاوعي جنوني.. فقد نفنى معا أو قد نعود لأرضنا معا إذا شاءت لنا الارض.. فمازال في أعمار من ولدوا عليها ما يكفي لتولد على يديه كل الحضارات.."

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ريم قيس كبة