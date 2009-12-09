

عائشة التاج

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 21:50

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









تهمة الإلحاد وبعض تداعياتها :

الألحاد أن تضع في "اللحد " أي القبر شيئا ما ,,,,

الملحد : هو ذاك الشخض الجريء الشجاع الذي يرفض تقبل "الموروث "الفكري بدون تمحيصه وتدقيقه وإخضاعه لسلطة العقل ولا شيء غير العقل ,

الملحد يضع مرحليا "مالقن له" في القبر ، أي يأمر عقله بتحييد الموروثات ثم يبدأ في غربلتها شيئا فشيئا ,,,,,يقبل منها ماهو قابل للقبول ويرمي للمزبلة ما يتناقض مع الاتجاه السليم للعقل السليم ,,,,والفهم الذي يناسب مدركات زمنه الذي يعج بالمعلومات والمدارك العلمية الفتية والناضجة والمتجددة يوما عن يوم ,

وبهذا يكون "الألحاد" مرحلة ضرورية للإيمان ولكل المعتقدات المرتكزة على معطيات قوية ,,,,,,

ويكون الملحد إنسانا مجتهدا يستحق الاحترام لأنه متميز وشجاع وخارج عن منطق "القطيع " الذي يتقبل سلطة السلف بكل خضوع وانبطاح يلغي مقوماته العقلية التي حباه الله بها ,كأسمة هبة على الأطلاق وتحييدها هو هدر لأهم مقوم بشري على الأطلاق ,,,

من يسمون بسلف صالح ،تمردوا بدورهم على أسلافهم وابتكروا فكرا يناسب زمنهم أتاح لهم التميز في عصرهم ,,,,وعانوا ما عانوه من تهميش و اضطهاد قبل أن ينالوا المكانة التي استحقوها عن جدارة المواجهة والأقناع .

ومن يقبل أن يسوسه موتى هو ميت حتى ولو كان حيا ,يتحرك بجثة لا يملك من أمرها شيئا

هذا النوع لايجد في حوزته سلاحا غير اتهام الآخرين بالألحاد والشتم والسب والأقصاء والعنف اللغوي فقط لأن الآخر تجرأ على قليل من التفكير المخالف لما لقن للقطيع .

ومن انتصر لثقافة الحياة سيحيا بكل حواسه ومشاعره و مداركه ومهاراته ,,,,,,,وسينمو في تناغم مع مكاسب عصره المعرفية والفكرية والعقائدية والروحية ,,,,

ولكل امريء ما نوى ,,,,,

الساحة مفتوحة في زمن ثورة المعلوميات , فلنهضم ما بحوزتنا أولا قبل نثر الأحكام المتسرعة والمجانية .وللننهل من مكاسب المعارف المتاحة اليوم واللمنوعة بالأمس القريب لعلنا ندرك ما لم يلقن لنا بقوة الأسيجة والحصارات وآنئذ نقرر ,,,,عن سبق معرفة وإصرار ,

الألحاد عتبة لامناص منها لشجعان الرأي والعقيدة ولمن يصر على تملك زمام نفسه بنفسه للمرور لمرحلة النضج الحقيقي ,

اذلك أن مؤمني الوراثة ولاشيء غير الوراثة " لم يتخطوا بعد مرحلة الرضاعة لأنهم يرضعون ما تركه لهم الأجداد وأمامهم مرحلة الفطام القاسية جدا لعلهم يلجون مرحلة الكبار ,مرحلة التفكير الحر والتمحيص والتدقيق ,,,,,,ثم العودة للإيمان الحر أو اختيار الطريق الأنسب لهم ولشخصيتهم ومداركهم المعرفية وخبراتهم في الحياة ,,,,,,,,

لذلك فكل التهم الناتجة عن هذا النوع هي لعب عيال "ليس إلا ,,,,,,,,





