

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 21:50

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









* في طاقة الخالق !

شاهينيات 1303

* طاقة الخالق السارية في الكون وفي الكائنات ، ليس في الإمكان إدراكها ورؤيتها إلا بتمظهرها وفعلها في الخلق ، كالطاقة الكهربائية التي لا يمكن رؤيتها وحتى إدراكها إلا بتمظهرها في الضوء ، أو في تشغيل المركبات والأجهزة والمعدات والمصانع .. فتأملوا الخلق لتدركوا وجود الخالق !