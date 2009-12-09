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بعض حالات التورية ..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 20:47
المحور: الادب والفن
    


ما عدا بعض الاستثناءات، سأروي لدقائق سر أسمي، جذورا وأصولا. ها أنت تراني ذا خصوبة، ومُلكاً لذوي العوز، ينتظرون استخدامي شفاعة، ويضعون أبهاما على زر المدهش ليتنشقوا الهواء. تقوم امرأة دائما تسمع انشادي، بتجهيز منامتها ليلا، كي تصحو صباحا، وبحضنها طفلا. هكذا دائما أحس بيولوجيا، أن الصداقة عندما تسيطر على شخص لا يتقن رص الكلمات، تدفعه الحاجة للأنشداد، كأن لا مكان لاقتناء تجربة أخرى. بيد أني أشعر بالغبطة أن لا أكون عفوياً، سوى لرحلة مع جمهور من النجوم والملصقات. ولحادثة أخرى سأكمل فيها بقية الوصف.
في يوم ما وراء الذهن، كان وضعاً من الحضور اللائق، يعدونه على مهل. ولحظة بعد أخرى، كانوا يقرأون عن ظهر قلب، تلاوة درء شرور القادم، لكنهم ولأنهم يغارون على فصولهم من غارس مخطوطات الحب في عصر الحرب، كانوا يقرأون السورة بالمقلوب. كل هذا، كانت أمي تطبع يدها، قُبلة على بطنها برفق. وأنا كنت في تلك اللوحة، بعض طين، كل ما يهمني، هو أن يقدم لي أحدهم، شيء من اللون القرمزي على طبق بلا دماء، على الأقل، قبل أن أنطق حروفي بأذن موظف تسجيل الوفيات. أتعرفون لماذا؟. دائما حين أكتب أسمي في اللحظة الحرجة، يأتي حشد الألوان، وينتابني الذهول، حينها كنت أنطق أسمي طبق الأصل.
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من مجموعة ( براويز ).





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - بعض حالات التورية ..