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أشرعةٌ على رمالِ الزمن


كريم عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 20:47
المحور: الادب والفن
    


أشرعةٌ على رمالِ الزمن
أتردّنُ أوزارَ الغياب
انينُ دموعها يتأوهُ
مختفياً تحتَ خيامِ القبيلةِ
يكرُّ وجهها ينفضُ عنْ أحلامي
رمالَ الليلِ
ينهبُ بلوريّة الحزن الساكنَ في مدني ...
كـ الصباح
أنتظرها بعدَ ليلٍ طويلٍ
صوتها الرقراقَ
يعمّدُ حرائقَ الفجرِ المتأرجح
على
ناصيةِ رقّاص معتوه ..
أشرعةُ الطواحين المفجوعةِ
بـ أزليّةِ الفناءِ
تحاصرها لحظة ثقيلة الهطول
تقيّدُ خطواتي العاثرة إليكِ
تفتتها الأمكنة البعيدة ..
سفينتي المثقوبة
إرتعاشة دمعة تغرقها
ونحنُ على الساريةِ
أكفنا المبتورة
إستغاثاتٌ خضراءَ
تتشبثُ بـ معجزةِ السماءِ ..
حدودُ الزمنِ
تأسرُ خيولي عندَ أبوابكِ المقفّلة
يأسٌ يحتلُّ فراشاتكِ
أسوارهُ الشائكة
تنتهكُ حرمةَ أحلامها ..
على خيوطِ الأمل
سـ نعلّقُ قمصانَ الأنتظارِ
عالياً
تشقُّ
صمتَ الفصولِ المتعثرةِ ينابيعها الخرساءَ
ونمضي ..





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كريم عبدالله

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