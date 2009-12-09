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( ح.ا.ش ) كأنها تشتهي وتستحي .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كأنها تشتهي وتستحي !
رائد عمر العيدروسي
إنها ليست فتاة بالطبع , لكنها " حركة احرار الشام " وهي من الجبهة الأسلامية , احدى فصائل المعارضة السورية .
وقد اصدرت هذه الحركة بياناً اوضحت فيه بأنها سوف لن تشارك في مؤتمر او اجتماع " استانا – عاصمة كازاخستان " الذي تحضره الفصائل السورية المعارضة وبرعاية روسية – تركية وبحضور ايران , المدهش والمثير في بيان الحركة انها " تتحفظ " على المشاركة في الأجتماع المذكور لكنها تؤيد وتساند كافة الفصائل المشاركة فيه , وانها تدعمها عن بُعد .! " وكأنه دعمٌ بالريموت كونترول " .!
ولم تستطع هذه الحركة " بكلّ قوتها البلاغية والإعلامية " لأن تكشف او تغطي على التناقض البائن بين عدم مشاركتها في المؤتمر وبين دعمها لكلّ الفصائل الأخرى , وخصوصاً أنّ المؤتمر المذكور يبحث عن آليّه جادة لتثبيت وقف اطلاق النار في كافة الأراضي السورية .
يسودنا الأعتقاد والتصور أنّ عدم مشاركة هذه الحركة هو نتيجة اوامر صارمة من دولة اخرى تدعمها في المال والطعام , وبدورنا نتحفظ عن ذكر أسم هذه الدولة " كي لا تكون غيبة " .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - ( ح.ا.ش ) كأنها تشتهي وتستحي .!!!