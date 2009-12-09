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لهجة سكان الاهوار (الحلقة الثانية)


ثائر ارحيمه
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 20:13
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


لهجة سكان الاهوار (الحلقة الثانية)

نتحدث في هذه الحلقة المختصرة عن مفردة (الطابـﮓ)

التي يستخدمها اهلنا وتطلق على القرص الطيني الذي يخبز عليه ذلك الرغيف السميك ويكون عادة على هيئة دائرة قطرها بحدود المتر ، وهو من بقايا التراث السومري.

فكما تعرفون يشتهر سكان الاهوار بصناعة اكلة (الطابـﮓ). يتم تحضيره من طحين الارز. حيث تقوم ربة البيت بأذابة الطحين بالماء. بحيث يصبح سائل. ثم تضعه على الطابق الذي وضعت تحته النار. من خلال قلب الطابق ووضع المادة السائلة :العجين" على الجانب الذي كان بمواجهة النار. وبعد ان يجف السائل تضع عليه بعض اقراص "المطال" التي اصبحت جمر. والشاهد في حديثنا عن المفردات العربية في لغة اهلنا وحضورها في يومياتهم فكلمة (الطابـﮓ = الطابق). عربية . وعادة في لهجة سكان الاهوار تحول القاف الى (ﮔ). ومثال ذلك يقولون (اﮔبلوا) بمعنى اقبلوا .

فقد جاء في المعجم الوسيط و الطَّابَقُ الآجُرُّ الكبير

والآجر:

آجُرَّةٌ: ( اسم )

الجمع : آجُرٌّ

طِينٌ مِنَ التُّرَابِ الأحْمَرِ يُعْجَنُ وَيُوضَعُ في قَوالِبَ مُسْتَطيلَةٍ وَيُشْوَى .

والطابق يصنع من الطين ويشوى بالنار (يفخرونه) .





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ثائر ارحيمه

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - ثائر ارحيمه - لهجة سكان الاهوار (الحلقة الثانية)