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اهمية اللاءات


جمشيد ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 18:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اهمية اللاءات
الطفل اصل الرجل
ليس هناك نظام بشري افضل من الديموقراطية و لكنها هشة جدا قابلة للكسر كالزجاج الخفيف للاسباب التالية:
امكانية استغلالها من قبل جهات عنصرية او دينية متعصبة لا تؤمن بالديموقراطية لتحقيق اهداف معينة لتقضي عليها بعد تحقيق اهدافها
ثانيا غباء الاغلبية و انتخاب الغبي و الغشاش لفترة معينة من الزمن
ثالثا سهولة شراء الضمائر و التلاعب بالانتخابات و نتائجها
رابعا انتشار الفوضى و نشر الافكار الشوفينية و التلاعب بالاسعار... باسم الديموقراطية
خامسا خلق التطرف من الثراء المتطرف الى الفقر القاتل

من المؤسف حقا عدم قابلية الانسان على اختراع نظام ديموقراطي يخدم البشرية و يقضي على الفساد و كما رأينا في نظام السوق الحرة بان الافضل هو التحكم به بقوانين حكومية دكتاتورية او ما نسميه بنظام اقتصادي اجتماعي اخلاقي يصون الطبيعة و البيئة Tripple Bottom-Line و هذا يعنى الديموقراطية النزيهة هي التي تتحكم بها دكتاتورية اخلاقية. الخلط بين الرأسمالي و الشيوعي و بين الديموقراطي و الدكتاتوري هو لربما الحل لكي لا نسرق حافز التقدم في الانسان بنظام اقتصادي حكومي دكتاتوري و لا نسمح له في نفس الوقت التصرف كما يريد في نظام ديموقراطي لا يعرف الحدود.

الحرية مهمة للطفل و لكن لا يمكن تربية الطفل دون رسم الحدود من قبل الوالدين. الطفل الذي لم يتعلم الحدود في مهده وصغره لا يتعلمها عندما يكبر و هذا لربما ينطبق حتى على طريقة نوم الطفل الرضيع فالطفل كما يقول الشاعر الانجليزي Wordsworth هو اصل الرجل.
www.jamshid-ibrahim.net





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جمشيد ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جمشيد ابراهيم - اهمية اللاءات