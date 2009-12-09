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غسان العطية يواصل تزييف التاريخ


التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 18:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    



غسان العطية يواصل تزييف التاريخ

بلا رتوش – صباح زيارة الموسوي : غسان العطية يواصل تزييف التاريخ


في محاولة جديدة لإقناع المتلقي ب ” نظرية المسبحة ” يقوم غسان العطية بعملية خداع للمشاهدين ويزيف التأريخ .

فها هو يعلن ” فشل الصناديق الثلاث-الشيوعي-البعثي-الاسلامي” ….وهو يعلم علم اليقين بان البعث حكم العراق لعقود وسلم البلد إلى الإحتلال بعد الإرهاب والحروب والحصار….ويحكم الإسلامي العراق منذ 2003 إذ جاؤوا على نفس الدبابة الامريكية التي جاءت بالبعث الفاشي..

أما ^ الصندوق الشيوعي ” اي… الشيوعيون العراقيون فلم يستلموا السلطة مطلقا وهم يقدمون الشهداء منذ عام 1934 حتى يومنا هذا..

انه تزييف متعمد للتاريخ من أجل ركوب موجة الرفض الشعبي لنظام المحاصصة الطائفية والعنصرية الفاسد التابع…ركوبها باسم الليبرالية التي يطلق عليها العطية ” المسبحة” ّّ…ويا للمفارقة فغسان العطية وجماعة مسبحته يأملون خيرا بالسيد الأمريكي !!

19/1/2017





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التيار اليساري الوطني العراقي

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الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - التيار اليساري الوطني العراقي - غسان العطية يواصل تزييف التاريخ