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أَنا حارس الهاهنا ، أُحبّكَ ، أَغارُ و أَضحك ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:27
المحور: الادب والفن
    


يد الله تهدهد للأنبياء ...
و انا العريقة بالأرق
أَحتفي بأَعياد الألم
و أضحك ...
بيَ كل تناقضات حواء
و أكثر وجعاً ..
أنا أصابع عشرْ و عشيرة
شموع تحترق ،
يد الله تهدهد للأنبياء ...
و انا العريقة بالأرق
أَحتفي بأَعياد الألم
و أضحك ...
بيَ كل تناقضات حواء
و أكثر وجعاً ..
أنا أصابع عشرْ و عشيرة
شموع تحترق ،
لا تُضيء الا هباءَ
و أضحك ..
لأني أحبُّك
عُد للنوم على أَريكتك
فأَنا التي تغار من قطن
يحاور حريرك
و أضحك ..
عُدْ للنوم ..
" الى ما شاء الله " يتثاءبْ كثيراً ..
و أَنا نعاسٌ ، بكاءٌ ، عِناقٌ دون عِناقٍ
و أضحك ...
اسدِل عيناك ، أحب غنجهما
أَنا حارس الهاهنا ،
و أضحك ...
أغار من أشجار الليمون ،
من قرقشة البندق ،
من جوار الريحان ،
من كل من يستلقي
بِحضنك و أضحك ...
و يمشى بحلقات شواطئك
يصطاد جبهة سمكة ترقص
لبحرك الأزرق هناك،
و أنا هنا ..
أَغار بعمق حورية
أُحبك و أضحك ...
لا تُضيء الا هباءَ
و أضحك ..
لأني أحبُّك
عُد للنوم على أَريكتك
فأَنا التي تغار من قطن
يحاور حريرك
و أضحك ..
عُدْ للنوم ..
" الى ما شاء الله " يتثاءبْ كثيراً ..
و أَنا نعاسٌ ، بكاءٌ ، عِناقٌ دون عِناقٍ
و أضحك ...
اسدِل عيناك ، أحب غنجهما
أَنا حارس الهاهنا ،
و أضحك ...
أغار من أشجار الليمون ،
من قرقشة البندق ،
من جوار الريحان ،
من كل من يستلقي
بِحضنك و أضحك ...
و يمشى بحلقات شواطئك
يصطاد جبهة سمكة ترقص
لبحرك الأزرق هناك،
و أنا هنا ..
أَغار بعمق حورية
أُحبك و أضحك ...





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - أَنا حارس الهاهنا ، أُحبّكَ ، أَغارُ و أَضحك ..