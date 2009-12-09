

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:27

المحور: الادب والفن









يد الله تهدهد للأنبياء ...

و انا العريقة بالأرق

أَحتفي بأَعياد الألم

و أضحك ...

بيَ كل تناقضات حواء

و أكثر وجعاً ..

أنا أصابع عشرْ و عشيرة

شموع تحترق ،

يد الله تهدهد للأنبياء ...

و انا العريقة بالأرق

أَحتفي بأَعياد الألم

و أضحك ...

بيَ كل تناقضات حواء

و أكثر وجعاً ..

أنا أصابع عشرْ و عشيرة

شموع تحترق ،

لا تُضيء الا هباءَ

و أضحك ..

لأني أحبُّك

عُد للنوم على أَريكتك

فأَنا التي تغار من قطن

يحاور حريرك

و أضحك ..

عُدْ للنوم ..

" الى ما شاء الله " يتثاءبْ كثيراً ..

و أَنا نعاسٌ ، بكاءٌ ، عِناقٌ دون عِناقٍ

و أضحك ...

اسدِل عيناك ، أحب غنجهما

أَنا حارس الهاهنا ،

و أضحك ...

أغار من أشجار الليمون ،

من قرقشة البندق ،

من جوار الريحان ،

من كل من يستلقي

بِحضنك و أضحك ...

و يمشى بحلقات شواطئك

يصطاد جبهة سمكة ترقص

لبحرك الأزرق هناك،

و أنا هنا ..

أَغار بعمق حورية

أُحبك و أضحك ...

لا تُضيء الا هباءَ

و أضحك ..

لأني أحبُّك

عُد للنوم على أَريكتك

فأَنا التي تغار من قطن

يحاور حريرك

و أضحك ..

عُدْ للنوم ..

" الى ما شاء الله " يتثاءبْ كثيراً ..

و أَنا نعاسٌ ، بكاءٌ ، عِناقٌ دون عِناقٍ

و أضحك ...

اسدِل عيناك ، أحب غنجهما

أَنا حارس الهاهنا ،

و أضحك ...

أغار من أشجار الليمون ،

من قرقشة البندق ،

من جوار الريحان ،

من كل من يستلقي

بِحضنك و أضحك ...

و يمشى بحلقات شواطئك

يصطاد جبهة سمكة ترقص

لبحرك الأزرق هناك،

و أنا هنا ..

أَغار بعمق حورية

أُحبك و أضحك ...

