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خربشات


محمد عبيدو
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:27
المحور: الادب والفن
    


ستغفرون لي
لأني تركت لكم أغنيات السوريين الحزينة
والفتهم القديمة
وشتاتهم الجديد
مع الهاوية الملعونة
ومضيت بعناء شديد ..
ستغفرون لي
لأني تركت لكم خربشات المراهقين
وورود الطاولة
ومضيت ..
ستغفرون لي
لأني تركت جسارة يدها
التي أغوتني
وقادتني بفتنتها
ومضيت ..
ستغفرون لي
لأني لم اذهب معها إلى آخر اللهاث
ومضيت
ستغفرون لي
لأني تركتم ترحلون كالغبار
ولم أغير اللغة
التي ستوصلني إليكم من جديد ..
ستغفرون لي
لأني لم استلق
في لوحاتكم و قصائدكم الفاتنة
وأخذت معي
قلق الشاعر المحطَمٌ، المَعْزول
وحقل التجاعيد في وجهه
ووحشة ارتباكه
ومضيت ..





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محمد عبيدو

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