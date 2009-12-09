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زبيدة خليفة شهيدة القضية الفلسطينية


امينة بوشايت
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 12:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تحل اليوم 20 يناير ذكرى استشهاد زبيدة خليفة شهيدة القضية الفلسطينية التي ازدادت بمدينة البهاليل من أسرة فقيرة حيث أكملت دراستها الاعدادية و الثانوية تزامنا و الدينامية الحركية للحركة التلاميذية آنذاك، مستكملة دراستها بجامعة محمد بن عبد الله بظهر المهراز فاس و ملتحقة بالمنظمة العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لتسترسل بطريق الصمود و التضحية المرسوم بدماء الدريدي و بلهواري سنة 1983 -قبيل استشهادها بقليل- في تأجيج نضالي عارم جعل أوطم تشد الخناق على النظام مجبرة الكامبرادور الحسن الثاني القاء الخطاب الذي توعد فيه و بلغة صارمة كل من تضامن مع الشعب الفلسطيني بما لا يُحمد .. هذه الاحداث جعلت الطلاب على المستوى الوطني يستنكرون الأحداث و يتضامنون و الشعب الفلسطيني خاصة أن القضية الفلسطينية قضية وطنية لها ركائزها العلمية بمؤتمرات أوطم .. و قد استشهدت الرفيقة زبيدة خليفي بالرصاص الحي في 20 يناير 1988 رفقة سعاد السعدي و عادل الأجراوي في خضم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إنها إحدى معالم تضحيات المرأة المغربية، امرأة المقاومة والصمود، المرأة التي حاربت المستعمر من خلال العمليات الفدائية رغم المحاولات المتعددة لطمس الدور التقدمي والثوري الذي لعبته ولازالت تلعبه المرأة المغربية.
إن سجل النظام المغربي سجل أسود ومليء بأسماء المناضلات اللواتي قاسين بالزنازن وعانين من همجية المخزن، رغم الشعارات الزائفة المتجددة والمتكررة التي يحاول النظام من خلالها تلميع وجهه المتوحش، فسعيدة المنبهي وزبيدة خليفة خير مثال على نساء مغربيات قدمن حياتهن نصرة لقضايا الوطن ورفضا لكل استغلال.
صبيب متواصل من الدماء الطاهرة لمناضلات شعبنا أسالتها سياط جلادي العدو الهمجي من داخل الزنازن المظلمة وفي ساحات المعارك النضالية، من اعتصامات أمام المعامل والمزارع والسجون ومسيرات وانتفاضات بالشوارع، دماء اسيلت من أجل قضايا الشعب المغربي والشعوب المضطهدة وعلى رأسها قضية المرأة باعتبارها قضية طبقية، وكذا القضية الفلسطينية التي استشهدت زبيدة خليفة تجسيدا ودفاعا عنها، فمهما حاول النظام الرجعي الرجوع بالمرأة الى الخلف محاولا جعلها بضاعة وسلعة في السوق الامبريالي لازالت هناك مناضلات شريفات من عاملات وفلاحات وطالبات ابين الا النزول الى الشوارع ورفض كل اشكال الاستغلال والتحامهن بقضايا الشعب وقضايا الوطن.





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امينة بوشايت

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