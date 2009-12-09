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أنا لا اصلي صلاتكم


فؤاده العراقيه
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 12:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لا تتمسكوا بزمان قد ولّى وكان
به سوق النخاسة علناً يُباع فيه الإنسان
رجالا عبيدا ونساء ملك اليمين بحجة التقوى والأيمان
يسكنون الخيام ويغزون بالسيف
ومن ثم يغنموا النساء دون أي اعتبار بكونهنّ كيان

لمَ لا تصدقوا بأن الزمن قد تغير
وقد تغير عقل الإنسان وتطور بمرور الزمان
وتقدمت بقية البلدان
وانتم لا تزالون تتحدثون عن الجان
متشبثين بكان ياما كان
أفيقوا من سباتكم يرحمكم الله فلقد آن الأوان

قلت أنا لا اصلي صلاتكم ولا استمع لتكرار الآذان
قالوا انتِ كافرة
قلت لا فرق بين المرأة والرجل إلا بالعقل لكونها انسان
قالوا انتِ كافرة
قلت لا فرق بين الإنسان على حساب الأديان
قالوا انتِ كافرة
كافرة .....
قلت نعم انا كافرة
كافرة بأيمانكم وبعباداتكم
بالقيود التي وضعتموها على عقولكم
بأفكاركم وبأعمالكم وبخرافاتكم..
لا اردد عبارات صارت لكم عادات
ولا اكرر قراءات دون تفكير ولا قناعات
قتلتم الالهام والإبداع وكل ما للحياة من صِلات
ايماني وما اعبد هو قوة ضد الأزمات
جعلتني اترفع فوق كل الصراعات
صراعات جنسية وقومية ومذهبية
واخيرا طائفية طحنتكم وجعلت من ملايينكم في شتات
فلا توجد افعال محرّمة سوى تلك التي نفعلها دون أي قناعات
ايماني وما أعبد هو الإنسان دونا عن بقية المقدسات
افكر واعمل واحلم وارفض ان انام في سبات
دون ان اتوقع مكافأة لا في الحياة ولا بعد الممات
ديانتي وما اعبد هي ان اعمل الخير دون ان أطمع بما هو آت
شرط الأيمان هو ان نكون احرار
فلا ايمان حقيقي مع وجود الثواب
ولا قناعة حقيقية مع وجود العقاب ..
مع المكافئة والعصا لمن عصا والجلد بالخيزران
حيث سجنتم العقول بها ما بين الجدران..
فما بين مخاوفكم واطماعكم غاب الإيمان..
وبالعقاب وبأنواع الترهيب التي شملت جميع الألوان
غاب الإنسان بداخلكم وانضم لقطيع الخرفان..





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فؤاده العراقيه

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - فؤاده العراقيه - أنا لا اصلي صلاتكم