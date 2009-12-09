

من مذكراتي ، طبقة البيض والكرامة التي ضاعت مع التأميم

فائز الكنعان

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 02:59

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من مذكراتي



طبقة البيض والكرامة التي ضاعت مع التأميم



والقضية المركزية التي لم تتغير حتى بضياع العراق



عقد السبعينات كان بحق عقد الازمات المفتعلة ، ازمات السكائر ،الأقمشة النسائية ،الملابس الداخلية ،المواد الكهربائية ومواد البناء ولكن أزمة البيض كانت بحق من اطول الازمات و حديث الناس اليومي وخاصة في جلسات السمر على قواطي النيدو المفعوصة ورائحة التراب التشريني الندي ، كوكا كولا وجيكاير بغداد وحب عباد الشمس والحديث عن مغامرات الحصول على طبقة بيض او دجاجة مصلحة.



كان البعث ، حزب الطليعة العربية المناضل و من خلف الكواليس يصفي حساباته مع رفاق الأمس لإرساء حكم العشيرة .

خلق أزمات المواد كانت طريقة ناجحة لقيادة القطيع ونشر ثقافة القطيع .

معظم الأزمات كانت موسمية الا ازمة البيض كانت دائمية و استمرت لأكثر من عشر سنين .

كان منظر الجموع وهي متراكمة ومتدافعة على فتحة او ثقب دكان صغير شئ مالوف ويومي ، نسوة ، زلم ، صبيان وبنات، اطباء و مهندسين وكل قوى الشعب العاملة والغير عاملة و من مختلف الأعمار والألوان والاعراق يتدافعون من اجل الحصول على طبقة بيض.

انها بحق لحمة وطنية!



كان الاصعب من الحصول على طبقة البيض هو الخروج سالما من الحشد المتراكم والمندفع ، عليك ان تسبح ضد التيار ،راجعا الى الخلف و الجمع يدفعك باتجاه الفتحة اللزجة وانت ترفع نصف طبقة بيض الى الأعلى بيدك اليمنى وباليد اليسرى تحاول تفريق الجمع من خلفك او تحاول ان تضعها على خلفيتك لحمايتها من أصابع الحشد لتحمي عرضك ، الشعور بالنصر والزهو بحصولك على البيض تنسيك مداسك وبجامتك وقميصك في هذا العناق البشري الممتع المؤلم النتن.



منظر الباحة المقابلة للدكان بعد انتهاء غزوة البيض اسطوري ، حيث بقايا البيض المكسور على الأرض والكارتونات الفارغة المبعثرة ورائحة البيض المخفوق بالتراب وفردات النعل والشحاطات المتبقية وكأنها عتبه مسجد يماني ، بقايا النعالات المتقطعة على رؤؤس الحشد من جراء المشادات والمصارعات الحرة ، بقايا قمصان النوم المتهرئة ، ملابس داخلية وزرارات مقطعه ونص ردن بجامة بازة ملطخة بالدم والطين والعرق التموزي.





اذكر ذلك الظهيرة التموزية حيث وصلت الاخبار ان كارتونات البيض قد وصلت دكان ابو باسل ، دكان فتحته لاتتجاوز المتر ونص ، نائب ضابط متقاعد ولديه عاهة مميزه في اصبعه الأيمن الوسط حيث لا يستطيع طويه و ممدود دائما ، كانت ومازالت ذكرى اصبع ابو باسل الوسط المنتصب تجلب الضحك الهستيري.



كانت اول مشاكل ابو باسل هو صعوبة ادخال كارتونات البيض داخل الدكان بوجود الحشد المتراكم و المتدافع من البشر حول مدخل الدكان الضيق رغم الاشراف على العملية من الرفاق من الحزب الزيتوني واحيانا كثيرا لا تنجح المحاولة فيقفل ابو باسل دكانه ويدردم مختفيا في الدربونه الترابية.



المشكلة الأخرى كيف يحدد ابو باسل من يستحق طبقة البيض حيث من المفروض ان لا يشمل التوزيع الا سكان المنطقة وكالعادة اكثر المتجمعين من الغرباء ومن جماعة ام ستوري والكل تصرخ وتتوسل وتعاتب وتسمع هذه العبارات التالية

فدوة ابو باسل اني قبل

اني صارلي ساعتين او جدر التمن عل النار

الجهال وحدهم والله صارلنا شهر مماكلين بيض

ليش هيج ابو باسل هاي تاليتها

عيني إحنا وحد

والرجل يتعذر بإصبعه الذي يغري الكثير من المترهلات.



والاهم هو كيف تحافظ على عذريتك من الاصابع المكبوتة الممتلئة شهوة في هذا الجمع الزقاقي والفاعل عادة مجهول فالحشد متحرك و الاصابع قد تذهب الى الزبون الغلط وقد تكون سعيدة الحظ عجوز او أرملة او رجل طاعن في السن.



في ذلك اليوم كان الدكان مقفل على ابو باسل حيث تمكن من تمويه الحشد قبل ساعات ودخلت الكارتونات الدكان وقفل الكبنك لحين انهاء اجراءات تحضير نص الطبقة وانتظار وصول الرفاق للاشراف على العملية .



الإشاعات و كالعادة انتشرت بسرعة النار في الهشيم فزحفت الجموع من كل صوب وحدب للمشاركة في غزوة البيض، من كل انحاء الغدير و تتابط شرا بأبو باسل ومحاولاته اخفاءه البيض ، تسمع أصوات الرجال والنساء وأحاديث عن محاولات اصحاب الدكاكين سرقة قوت الشعب و حكايات عن صدام وهو يقف لهؤلاء المتلاعبين بالمرصاد و كيف ان صدام قد حذرهم من التلاعب بقوت الشعب !

النسوة تتحدث عن آخر وصفات البيض فتتعلم طريقة عمل الكيك الاسفنجي وانا أراقب بشغف كل شئ متحرك.



حينها لم اكن في الصف الأول من الجمع ، في الخلف اتدافع وادفع الى الخلف والى الامام بانتظام وسعاده.



اخيرا ارتفع باب الدكان وظهر وجه ابو باسل العبوس والمقتطب وكالعادة استهل الحدث بخطبة نارية عن الحضارة والديمقراطية والادب والالتزام وعدم التدافع والكل يسمع ويدفع الى ان وصلت الجموع ابو باسل واسكتته ، لم تعد هنالك جامخانات حيث أبدلت بمشبكات حديدية لتتحمل الشد والدفع .



بدا الصراخ والعويل والدفع والشد واللصق وكان منظر خروج اول طبقة بيض لا ينسى فالرجل الممتلئ والقصير القامة رفعته الجموع وهو يحاول الرجوع الى الخلف فطاف سابحا في الهواء، فقد فانيلته في هذا الطواف المقدس واثناء اجتيازه الاخير طار في الهواء ثانية وسقط على ظهره وهو نص عاري وطبقة البيض المكسور على راسه فاسقط غضبه نحوي وقال بعصبيه وجسده العاري والشعر المخفوق بالبيض

"ولك ضيعت الربع" ( ربع دينار ..وهو سعر نص طبقه)

فضاع ربع المسكين الذي بدا الجمع يلم له ما تبقى من البيض وملابسه وهو يندب حظه العاثر

واختفيت عن أنظاره القاسية بعد ان دفعني الحشد ثانية الى الداخل.



امرأة بتنورة قصيرة وبخلفية ممتلئة تحاول جاهدة ان ترفع من قامتها لكي يميزهها ابو باسل من خلف الرؤوس التي أينعت وحان قطافها فيظهر لنا ماكان خافي والعيون وأشياء أخرى تصعد وتنزل مع التنورة وأصبع ابو باسل بانتظار اللون الاحمر المخرمش .





هكذا كان حال العراقيين اللذين احتفلوا وفرحوا بالتاميم ، هزوا الأرداف والأكتاف وبالروح بالدم نفديك يا صدام ولم يسألوا وهم في عزة النشوة اين ذهبت أموال النفط والغازات الوطنية والمذيع يعدد لنا يوميا فؤائد التأميم والمليارات التي جنيناها والكرامة التي اهدرتها نص طبقة بيض بعد خروج الشركات الاحتكارية؟

هكذا كان الحال في عقد السبعينات فالبيض واللحم والدجاج ودهن الراعي وجيكاير السومر من السن الطويل والقصير واليوغسلافي وابو الخط الذهبي والاسود كانت الشغل الشاغل الى ان جاءت القادسية حيث اصبح الموت والشهادة ومدافع ميم طاء هو الشاغل ولكن بقت فلسطين هي قضيتهم المركزية حتى بعد ضياع نصف العراق.









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