أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمود شاهين - الدوجمائية في العقل العربي! شاهينيات 1302





اخر الافلام











المزيد.....

الدوجمائية في العقل العربي! شاهينيات 1302


محمود شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الدوجمائية في العقل العربي!
شاهينيات 1302
يمكن اختصار مفاهيم الدوجمائية في الجمود العقلي والتعصب الفكري مهما كان وليس الديني فحسب .
ومأساة الفيس بوك أنه فتح المجال حتى للحمقى والأغبياء والمتذاكين أن يدلوا بآرائهم، في كافة مناحي الحياة وبشكل خاص في الدين والسياسة ! فليس هناك عربي إلا ويظن أنه يفهم فيهما مهما بلغ جهله .
يعرف الأصدقاء أنني أطرح مقالات يتعلق معظمها بالوجود والغاية منه وأن لدي مشروعي الفكري الثقافي في هذا الأمر،الذي أمضيت عمري في تأسيسه . أي أنه ليس وليد صدفة أو حالة طارئة أو مزاجية . ولدي في هذا المجال ما لا يقل عن ثمانية كتب . يرد بعضها في أكثر من 1300 مقالة ومقولة حتى اليوم .
ليس هناك مشكلة مع المتابعين من المثقفين المستنيرين الذين يكتفون بوضع لايك أو يعلقون شاكرين أو يضيفون فكرة تغني الموضوع أو يطرحون تساؤلا مفيدا يساهم الرد عليه في توضيح ما خفي في المقال أو الموضوع المطروح . المشكلة مع الدوجمائيين والجهلة الذين يمكن تلخيص موافقهم في التالي:
1- متذاكي لا يفهم ما يرد في المقال ويرد على ما يظن أنه فهمه وحين ترد عليه متأسفا أنه لم يفهم المقال . يشعر أنك طعنته في صميمه فيرد عليك بكل ما في جعبته من مفردات سوقية. وحين تشطب رده وتعقيبه يتساءل عن حقه في الرد ألخ .. والنتيجة تكون شطبه من قائمة الأصدقاء.
2- متذاكي يفهم ما كتبته لكنه يختلف معك فيتهمك بالجنون أو تناول المخدرات خلال الكتابة ! وحين تشطب ما كتبه يتساءل بدوره عن الديمقراطية ! ويفتح معك حوارا لا نهاية له ،معتقدا أنه الصديق الوحيد على الفيس بوك ويجب أن تفرغ وقتك لمحاورته .
3- جاهل يظن أنك تتحدث عن دينه وليس عن مفهوم يخصك للدين والخالق فيرد عليك بنص مقتبس من القران أو من الأحاديث أو من الإنجيل أوالتوراة معتقدا أنك لا تعرفها !
4- جاهل آخر يفهم أنك تتحدث عن مفهومك لكنه يختلف معك لأن مفهومه للدين هو الصحيح فيسلك طريق سابقه وينهال عليك بنصوص دينية ليقنعك أن هذا هو الدين الصحيح . الأمر نفسه ينطبق على المسلم والمسيحي وحتى الهندوسي لو تدخل !
5- مثقف بعض الشيء يفهم مقالك ويعتبره خطأ لأنه قدم فهما يتناقض مع مفهوم أرسطو أو أفلا طون ،وكأنهما الوحيدان مصدر ثقافتك ، وأنك تعيد انتاج فكرهما .
6- أحمق لا علاقة له بأي شيئ على الإطلاق يكتب شتيمة سوقية خلاعية أو أكثر وينصرف متفاخرا بنفسه وقدرته السوقية على الشتائم وإلغاء الآخرين !
لا شك أن هناك أصناف أخرى .. هذه بعض مساوئ النت والفيس بشكل عام . ورغم كل شيئ تبقى هذه الشبكة قد أشرعت نوافذ المعرفة لمن يبحث عنها بقدر ما أشرعت نوافذ القبح والدعارة وعدم الأخلاق وقلة الأدب!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمود شاهين

إجمالي القراءات: 1,389,878
المقالات المنشورة: 604
- * أبانا الذي في كل مكان ليتقدس اسمك العظيم جلّ جلالك !
- * الخالق العظيم ليس إلهاً وأكبر من أن تعبّرعنه لغة أوأن تحيط ...
- شاهينيات 1298 في الخلق والخالق
- - وداعا يا زكرين -سيرة بلدة فلسطينية 1948.
- شاهينيات1297
- كتابة على قبري.. عذرا صديقاتي وأصدقائي
- شاهينيات صعبة في الخلق والخالق!
- شاهينيات 1289
- مقولات شاهينية!
- الفصل( 36) في رواية - أديب في الجنة - بعد إجراء بعض التعديلا ...
- في الوجود والخلق والخالق.
- قالوا في رواية - أديب في الجنة -
- في الخلق الجميل والخالق الأجمل !
- في العقل والحريّة!
- مشكلتنا مع العربية إلى أين؟
- أديب في الجنة . الجزء الثاني. المعدل.
- هرمت وتعبت وأسعى إلى استراحة في زمن القتل دون جدوى!
- أديية في الجنة . ملحمة روائية فلسفية . النص المعدل. الجزء ال ...
- تحطيم العقل والدخول في الجنون !
- * الغاية من الوجود !

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- نقل مرشد الإخوان السابق بمصر للمستشفى
- رجل دين يدعو أهالي الموصل الى رفض الافكار -الهدامة- وقائد ال ...
- ترمب يتعهد بالقضاء على -الارهاب الاسلامي المتطرف- وتعزيز اقت ...
- الداخلية المصرية: نقل مهدي عاكف المرشد العام السابق الإخوان ...
- مصر.. نقل مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف من المستشفى
- ليبيا: هجوم على معسكرين لتنظيم الدولة الإسلامية
- هكذا عاش اسامة بن لادن أيامه الأخيرة قبل الموت!
- التكفيريون يقصفون مساجد الفوعة وكفريا اثناء صلاة الجمعة
- تنظيم الدولة الإسلامية يدمر موقعين أثريين في تدمر
- قائد عسكري عراقي: معظم قادة الدولة الإسلامية في الموصل قتلو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - محمود شاهين - الدوجمائية في العقل العربي! شاهينيات 1302