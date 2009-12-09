

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:28

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الدوجمائية في العقل العربي!

شاهينيات 1302

يمكن اختصار مفاهيم الدوجمائية في الجمود العقلي والتعصب الفكري مهما كان وليس الديني فحسب .

ومأساة الفيس بوك أنه فتح المجال حتى للحمقى والأغبياء والمتذاكين أن يدلوا بآرائهم، في كافة مناحي الحياة وبشكل خاص في الدين والسياسة ! فليس هناك عربي إلا ويظن أنه يفهم فيهما مهما بلغ جهله .

يعرف الأصدقاء أنني أطرح مقالات يتعلق معظمها بالوجود والغاية منه وأن لدي مشروعي الفكري الثقافي في هذا الأمر،الذي أمضيت عمري في تأسيسه . أي أنه ليس وليد صدفة أو حالة طارئة أو مزاجية . ولدي في هذا المجال ما لا يقل عن ثمانية كتب . يرد بعضها في أكثر من 1300 مقالة ومقولة حتى اليوم .

ليس هناك مشكلة مع المتابعين من المثقفين المستنيرين الذين يكتفون بوضع لايك أو يعلقون شاكرين أو يضيفون فكرة تغني الموضوع أو يطرحون تساؤلا مفيدا يساهم الرد عليه في توضيح ما خفي في المقال أو الموضوع المطروح . المشكلة مع الدوجمائيين والجهلة الذين يمكن تلخيص موافقهم في التالي:

1- متذاكي لا يفهم ما يرد في المقال ويرد على ما يظن أنه فهمه وحين ترد عليه متأسفا أنه لم يفهم المقال . يشعر أنك طعنته في صميمه فيرد عليك بكل ما في جعبته من مفردات سوقية. وحين تشطب رده وتعقيبه يتساءل عن حقه في الرد ألخ .. والنتيجة تكون شطبه من قائمة الأصدقاء.

2- متذاكي يفهم ما كتبته لكنه يختلف معك فيتهمك بالجنون أو تناول المخدرات خلال الكتابة ! وحين تشطب ما كتبه يتساءل بدوره عن الديمقراطية ! ويفتح معك حوارا لا نهاية له ،معتقدا أنه الصديق الوحيد على الفيس بوك ويجب أن تفرغ وقتك لمحاورته .

3- جاهل يظن أنك تتحدث عن دينه وليس عن مفهوم يخصك للدين والخالق فيرد عليك بنص مقتبس من القران أو من الأحاديث أو من الإنجيل أوالتوراة معتقدا أنك لا تعرفها !

4- جاهل آخر يفهم أنك تتحدث عن مفهومك لكنه يختلف معك لأن مفهومه للدين هو الصحيح فيسلك طريق سابقه وينهال عليك بنصوص دينية ليقنعك أن هذا هو الدين الصحيح . الأمر نفسه ينطبق على المسلم والمسيحي وحتى الهندوسي لو تدخل !

5- مثقف بعض الشيء يفهم مقالك ويعتبره خطأ لأنه قدم فهما يتناقض مع مفهوم أرسطو أو أفلا طون ،وكأنهما الوحيدان مصدر ثقافتك ، وأنك تعيد انتاج فكرهما .

6- أحمق لا علاقة له بأي شيئ على الإطلاق يكتب شتيمة سوقية خلاعية أو أكثر وينصرف متفاخرا بنفسه وقدرته السوقية على الشتائم وإلغاء الآخرين !

لا شك أن هناك أصناف أخرى .. هذه بعض مساوئ النت والفيس بشكل عام . ورغم كل شيئ تبقى هذه الشبكة قد أشرعت نوافذ المعرفة لمن يبحث عنها بقدر ما أشرعت نوافذ القبح والدعارة وعدم الأخلاق وقلة الأدب!