

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:25

المحور: الادب والفن









يرحلون عنا وهم براعم ورود

يودعوننا

وقد بنوا بيننا وبين السعادة سدود

كأنه ما بيننا وعد الفرح

كأنهم تنكروا لما أعطوه من

عهود

ألأمر ليس بيدهم

ألأمر بيد الوجود

أراد أن يحزننا

بيّنَ لنا من أمره الصدود

أهكذا يمضون دون رجعة

ألن نسمع ضحكتهم ثانية

ألن تتورد الوجنات والخدود

أستصبح صحارىً هذه الروابي

أسيكون مصير هذه ألأجساد

طعاماً للدود

لِمَ الموت نهاية كل حيٍ

لا يعطي إذناً بالبقاء

والخلود

لِمَ الفناء محتومٌ علينا

لِمَ هذا ألأمر غير مردود

نبقى نعيش مع أطياف أحبابنا

إلى أن نلحقهم

ونصبح ذِكرى

لمن هو موجود