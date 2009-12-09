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أسف


حيدر حسين سويري
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:24
المحور: الادب والفن
    


أسف
قصة قصيرة جداً

" كُنتُ أظنهُ يغبطني، حتى أكتشفتُ أن نار الحسدِ تملأُ قلبهُ، وذلك حين إلتَهَمَتْهُ "... بهذه الكلمات أنهى مذكراتهِ، وضع القلم، توجه نحو الشرفة، نظر إلى مسكن صديقه، ثُمَّ قال بألمٍ وحسرة: آآآآه، لماذا إنتحرتَ يا صديقي؟! أسف...
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حيدر حسين سويري
كاتب وأديب وإعلامي
عضو المركز العراقي لحرية الإعلام
البريد الألكتروني:Asd222hedr@gmail.com





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حيدر حسين سويري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر حسين سويري - أسف