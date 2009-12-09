

الانسيابية وشفافية المعاني والألفاظ في أعمال الشاعر الفلسطيني إبراهيم الزاملي

عبير خالد يحيي

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:23

المحور: الادب والفن







الانسيابية وشفافية المعاني والألفاظ في أعمال الشاعر الفلسطيني إبراهيم الزاملي

نقد مقدّم من الدكتورة السورية عبير خالد يحيي لنص الشاعر الفلسطيني إبراهيم الزاملي / اذكروني /

النص مقدم لرابطة الأدباء والنقّاد والمترجمين العرب

1- مقدمة:

الشاعر الفلسطيني إبراهيم الزاملي، يكتب العشق بإحساس شفيف، يمزج فيه بين الحبيبة والوطن، فيظهرها معجونة بآلامه، بألفاظ ومفردات سلسلة، تنساب انسياب نهر جار شق مجراه عبر سهول منبسطة، تتلوَن بين خضرة ويباس، يوشيها بلونه الفضي، فتغدو الصورة رقراقة نابضة .



2- الصورة الكلية للقصيدة :



قصيدة من الشعر المعاصر ، شعر التفعيلة ، تتناغم الألفاظ فيها مع المعاني في ترابط وتماسك لافت من أول القصيدة إلى آخرها،

النص من النوع التعبيري الذي تطغى عليه الصور الشعرية والإضاءات الجميلة، و يميل إلى العاطفة، وتبدو فيه التجربة الشعورية للشاعر جلّية واضحة.

نص غنائي،الغرض منه بوح شجي، امتزج به الحبّ والشجن والحنين والتأسي، والحيرة والتخبط بين زمنين، ينتمي فيه الشاعر للزمن الجميل الذي ولّى، زمن الوصال و الصفاء، الذي عاد إليه الشاعر بذاكرته المتأسية بآلام الفراق والحيرة، يقطر قلبه حزناً فتغدو قصيدته وصية مودّع .. اذكروني ..



3- البيئة التي قيلت فيها القصيدة :

بيئة الشاعر وطنه الذي تبدّل عليه الزمان وجار. العلاقة التبادلية بين ألفاظ القصيدة والبيئة التي قيلت فيها واضحة جدّاً، كلها مقارنات بين ما كان و ما آل.



4- الفكرة العامة للقصيدة ( المعاني الجمالية ):

وصية يبدؤها الشاعر بعنوان ( اذكروني )، وصية مكتوبة من مداد الذكريات، ذكريات الزمن الجميل الذي طمرته المرارة والحسرة، تقف حروفها حائرة مرتبكة، تكتب قصة عاشق صنعه الزمن الجميل، و ضيّعه الحاضر الأليم الذي عاث فساداً في دنيا الأحباب ففرّقهم و شتّت جمعهم ، وجعلهم حيارى لا يدركون لماذا حدث هذا و ما هذا ؟.

يعيد الشاعر الوصية ( اذكروني ) ويحدد أين، يحدد انتماءه ووسطه، وسط العاشقين وشعراء القوافي، شاعر يتغنى بمحبوبته ، يغوص في بحور الشعر هائماً متيماً، يطلب تتويجه رسولاً لقوافل العاشقين التي تتوالى تترى ... يعضّهم جوى الحبّ ، تلفهم كلماته كثوب بالٍ لا يدفئ ولا يستر.. يأكلهم الألم .. فليذكروه وليتوجهوه للعاشقين رسولاً، وكأنه يستقرئ أن حال العاشقين من بعده سيكون مزرياً، وأنه قد بلغ فيه الذروة، وما تلاها انعطاف نحو الهبوط.



5- المعنى :



•على صعيد الجدّة والابتكار:

فكرة النص ليست جديدة، لكن الشاعر تمكن من سوقها إليها في قالب بسيط سلس، لا ننكر أبداً أنه أضاف إلينا معرفة جديدة تختلف عما ألفناه، قذف فكرته عبر وصية .



أما على صعيد الصحة والخطأ :

فلا نشك بصحة الموضوع والمعنى أبداً، لأنها واقع حالي يمرّ على الجميع، ويشعر به كل من هو بجيل الشاعر ، لكن قلة من يستطيع أن يعبّر كما عبّر الشاعر.



• على مقياس السطحية والعمق:

نرى أن الشاعر لم يطفُ بالمعنى أبداً، وإنما غاص بالفكرة إلى أعماق متدرجة ، وكنت أتمنى أن تطول القصيدة أكثر لنرى إلى أي عمق يمكن أن يصل، والمؤكد أن ثقافة الشاعر على مستوى من الوعي والرفعة يمكنها أن تغوص بنا عميقاً، تدلنا على ذلك لمسات الحكمة التي لوّنت القصيدة ، والتي اختزلت تجربة وجدانية عاشها الشاعر بصور وألفاظ جميلة.



6- العاطفة :

العاطفة بالقصيدة كانت بالمجمل وجدانية، حزينة فيها الأسى والحسرة والحيرة والحنين، تصب مع عاطفة الحبّ بنفس البوتقة، تأججت هذه العاطفة بفعل الواقع المزري الذي انقلبت فيه كل الموازين حتى غدونا نعيش نقيض كل ما ألفناه في الماضي الجميل،



• والعاطفة على مقياس الكذب والصدق : صادقة جدّاً، إذ أن الشاعر يكتب تجربة شخصية تخصه وبنفس الوقت يعبّر بها عن مشاعر الكثيرين ممن هم بنفس جيله.



•بمقياس القوة والضعف :

العاطفة بلا شك قوية، ولاسيما عند الأشخاص ذوي الطبائع التي تتأثر بالذكريات وهم كثر، وهم المعظم أعتقد،حيث أن مواضيع الألم والحزب والذكرى يُعبّر عنها بكلمات رقيقة دافئة مؤثرة .



6- الخيال ( الصور الجمالية ):

الخيال هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية، هذه الصور تقل في شعر الحكمة، وتكثر في الأغراض الأخرى من الشعر الوجداني كما هنا، حرّك الكاتب في القصيدة الكثير من المشاهد وبث فيها الحياة والحركة، نشير إلى بعض هذه الصور الجمالية، ألبس الجامد لباس المحسوس والعكس باستعارات جميلة :

على هامش ذكرياتي خططت سطوري # استعارة

حروفي حائرة متذللةً# استعارة

- تاه بين مرارة الفرقة والحيرة# استعارة

كان الحبّ عنهم مسؤولا # استعارة

الكلمات البالية وثنايا الألم# استعارة



7-التمركز التفكيكي :

تمركز النص حول فكرة تخليد ذكرى الشاعر كرسول للعشق والعاشقين في زمن أضرّ بكل شيء جميل، المتحولات التي دارت حول هذه النواة كانت مشاعر الحنين إلى ماضٍ جميل، الحزن والتأسي على الحاضر والمستقبل .



التكميم التفكيكي :

ويعتبر التكميم، أحد عناصر تحليل المضمون الهامة، في تفكيك النصوص، ويقصد به تحويل المعاني من مفردات أو تعابير أخرى إلى أرقام، ومن ثم اكتشاف دلالة الرقم، ويتم هذا التكميم أو التحليل الرقمي بمنهجية، وفق خطوات معروفة، ولغايات محددة، وتتوخى درجة الموضوعية و الحيادية فيه، وتجنب الأحكام الذاتية في هذا التحليل، و وحدات التحليل الأساسية هي : الحرف ، والكلمة، و العبارة، والفقرة، والفكرة، والشخصية، والزمان، والمكان ...ومن ذلك يكتسب هذا المنهج العلمي التفكيكي منهجيته العلمية، بأنه يمكِّن الباحث من التعمق والاندماج في صلب الموضوع، و يساعده أيضاً على الوصول إلى إجابات مقنعة عن الأسئلة التي تثار حول النص، وذلك بفضل قدرة التفكيك على التفسير الذي يزيل الغموض، ويظهر الغايات المقصودة من النص بوضوح، وكذلك يساعد على إظهار المعاني الدفينة والمخبوءة في النص، وإجلاء مضامينه على نحو دقيق، ويفيد هذا المنهج العلمي، المجتمع والباحثين في الأدب والعلوم الأخرى بأنه يصف الظروف والممارسات في المجتمع، ويبرز الاتجاهات المختلفة، ويساعد على الكشف عن نقاط الضعف والقوة والتناقضات، ويساعد على تطوير الأداء، و إظهار الفروق في الممارسات، وتقويم العلاقات بين الأهداف المرسومة وما يتم تطبيقه على الكشف عن اتجاهات الناس وميولهم.



وقد استخدم الشاعر نوعين من المفردات :

1-المفردات والمعاني الثابتة: وهي المفردات التي أخذت بنوعي المفردات النحوية الأساسية الاثنتين (مفردات المحتوى content words ومفردات التركيب -function- word) : اذكروني ، العاشقين

2- المفردات الدلالية المتكررة ، وتلك المفردات حركها الكاتب بشكل فني مدروس لإعطاء جمالية في النص ، فأعطى لكل مفردة وظيفة معينة، وعمل على تكرارها بشكل واعٍ، لتعطي دلالات تضيف عمقاً لبنية النص.



حاولت تطبيق التكميم التفكيكي على النص، أجريت حساباً رياضياً لجميع الكلمات المعبرة، بعد أن حوَّلتها إلى أرقام بدلالات تفكيكية سيميائياً، ركزت على الكلمات التي تكررت في النص لأعطي دلالات تصوّر حسي لإحساسات الكاتب، تحمل معانٍ ودلالات تبيّن إمكانية الكاتب في كتابة النصوص بشكل متمكن .

أحصيت الدلالات الحسية فكان مجموعها 29دلالة موزعة كما يلي:

دلالات إيجابية :

ذكريات : 7

عشق :6

المجموع : 13



الدلالات السلبية :

حزن : 4

حيرة :3

فراق :3

ألم :2

تأسي وحسرة : 4



المجموع 16



فإذاً نلاحظ غلبة الوحدات الحسية السلبية بفارق بسيط ( 3 ) وحدات، لكنها كانت كافية لوسم. النص بدلالاتها من حزن وحيرة وفراق وألم وتأسي ، ولنحكم على القصيدة والشاعر من خلالها أنها وأنه غلب عليهما الحزن وما يرافقه من مشاعر وجدانية مرافقة كالحيرة والألم والحسرة .



8- النهاية :

أقول أن الشاعر المرهف استطاع بألفاظ بسيطة غير متكلفة، وجمل قصيرة لكنها مترابطة، وصور مفهومة وأنيقة ، ووحدة موسيقية أن ينقّلنا إلى حالته الشاعرية، ويلامس الوجدان والمشاعر ملامسة شفيفة مؤثرة .

أتمنى أن أكون قد استطعت الإحاطة بمعظم جوانب القصيدة .

تحياتي وتقديري للشاعر : ابراهيم الزاملي





النص الأصلي













اذكروني



على هامش

ذكرياتي

خططت سطوري

المريرة



حروفي

حائرة

متذللة

تكتب وصيتي

الأخيرة



عاشق

من زمن

جميل

تاه بين

مرارة الفراق

و الحيرة



اذكروني

للعاشقين

متيم هام

بين القوافي

و البحور

يتغزل بمحبوبته

و أطلالها

الوفيرة



احكوا

حكايتي

كقصة عابرة

لأجيال

قد تأتي

من بعدي

لوعهم الهوى

كان الحب

عنهم مسؤولا



اذكروني

عبر الكلمات

البالية و ثنايا

الألم

أني كنت

للعاشقين

رسولا



إبراهيم مصطفى الزاملي









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