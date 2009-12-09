أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله مطلق القحطاني - أبونا وصاعقة تشبيه المرأة بالخنزيرة !!





اخر الافلام











المزيد.....

أبونا وصاعقة تشبيه المرأة بالخنزيرة !!


عبدالله مطلق القحطاني
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


مفاجأة صاعقة !!



موقع الأنبا تكلا يعترف صراحة وتصريحا أن يسوع تعمد القسوة بمخاطبة ووصف المرأة الكنعانية بالكلب !!!

وبداية إليكم رابط الموقع الرئيس باللغة العربية :

http://st-takla.org/P-1_.html

ورابط له بلغة أخرى :

http://st-takla.org/

والآن نبدأ موضوعنا في الجزء الأول

المرأة ا لكنعانية

قصتها معروفة جدا ومشهورة كما وردت في إنجيل متى إصحاح 15 ومن العدد 22 حتى 27 :
وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم .... ... فأجاب - يسوع - ليس حسنا أن يوخذ خبز البنين ويطرح للكلاب .. ،
واليكم الرابط مع التفسير والإقرار إياه !!

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-15.html#25






صاعقة ومفاجأة للكثيرين ربما لم يسمعوا بها سابقا !!!!


تشبيه المرأة غير العاقل بالخنزيرة !!!

لنذهب إلى سفر الأمثال وتحديدا إصحاح 11 منه لنر كيف تم تشبيه المرأة غير العاقلة !! بالخنزيرة التي يوضع على أنفها ذهب !! والعدد 22 على وجه التخصيص !
خزامة ذهب في فنطيسةخنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل


وإليكم الرابط بالنص والشرح والتفسير ويعقبه رابط آخر لمفسر ثان في نفس الموقع !!

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-11.html#1


http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-11.html


لكن ماذا عن الإسلاميين الوحشين الكخه ؟!!
هل انتهزوا واستغلوا الفرصة كالعادة ؟!


في الحقيقة بشأن التشبيه بالكلب فنعم !

واليكم نموذجا من روابطهم الكثيرة وهو يتحدث عن تشبيه غير المؤمنين بيسوع بشكل عام بالكلاب والخنازير حتى لا أكرر ما سبق قوله :

http://www.ebnmaryam.com/vb/t195427.html

وأيضا أقدم لهم هدية ثمينة بمثابة وجبة دسمة ربما غفلوا عنها وهي من سفر الأمثال إصحاح 11 والعدد 22 !!
التي ذكرتها آنفا !

والآن لنر موقف موقع إسلام ويب من السب والتشبيه بالكلب في القرآن الكريم !!!

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=198139


ولكن


لماذا لا نختصر الموقف بين الطرفين ونظرة الإسلام والمسيحية للمرأة من خلال الرابط التالي والذي صدقا رغم الجهد المبذول في العثور عليه إلا أنه استحق الثناء والعناء معا !!!!

http://ar.islamforchristians.com/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9/



وأخيرا رابط نسخته وعند وضعه لم يفتح !!
نسيته وربما خلل مؤقت !!

صدقا !!


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=231685

وأختم برابط من موقع الإسلام سؤال وجواب !!

https://islamqa.info/ar/114928

وهو بشأن المرأة الكنعانية !!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالله مطلق القحطاني

إجمالي القراءات: 3,176,219
المقالات المنشورة: 570
- أبونا وتكفير المدرسة الحرفية والإسلاميون يردون !
- أبونا وراحاب الزانية وهجوم الإسلاميين !
- أبونا والجن والأرواح الشريرة والسحر !!
- أبونا والرب قبل التجسد والنبي موسى بركاتك !
- ضرب الأطفال بين أبونا البابا ومولانا الشيخ !
- تجديد فكر واجتهاد أم عقول والفوزان نموذجا
- أنا وسامي الذيب ومفتي السعودية والهجرة
- الحرية في الإسلام وعزة المسلم أين هي ؟!
- الدرر السنية طعن في القرآن وتكفير للأنظمة !!
- مملكة راية الصليب المنافقة دين أبوكم أيش ؟
- الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء والحكومة وداعش
- الحرية وقتل المرتد في فكر الشيخ الفوزان
- الشيخ الفوزان والمجتمع والتكفير والعلمانية !!
- الأخوة الإنسانية بين المشايخ والحكومة في السعودية !!
- الشريعة الإسلامية بين العفيف الأخضر ومسلم عزيز
- إصلاح الإسلام بين أفنان القاسم والعفيف الأخضر
- حرب المكرفونات ارحمينا ياحكومة ياطاهرة !
- معاقو السعودية واقع أليم وضروريات عاجلة !
- زويمر ونيوتن وحامد عبدالصمد والتنصير والإلحاد !
- الكلب والملائكة ومثلي الجنس !!!!

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- نقل مرشد الإخوان السابق بمصر للمستشفى
- رجل دين يدعو أهالي الموصل الى رفض الافكار -الهدامة- وقائد ال ...
- ترمب يتعهد بالقضاء على -الارهاب الاسلامي المتطرف- وتعزيز اقت ...
- الداخلية المصرية: نقل مهدي عاكف المرشد العام السابق الإخوان ...
- مصر.. نقل مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف من المستشفى
- ليبيا: هجوم على معسكرين لتنظيم الدولة الإسلامية
- هكذا عاش اسامة بن لادن أيامه الأخيرة قبل الموت!
- التكفيريون يقصفون مساجد الفوعة وكفريا اثناء صلاة الجمعة
- تنظيم الدولة الإسلامية يدمر موقعين أثريين في تدمر
- قائد عسكري عراقي: معظم قادة الدولة الإسلامية في الموصل قتلو ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبدالله مطلق القحطاني - أبونا وصاعقة تشبيه المرأة بالخنزيرة !!