

عبدالله مطلق القحطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:13

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









مفاجأة صاعقة !!







موقع الأنبا تكلا يعترف صراحة وتصريحا أن يسوع تعمد القسوة بمخاطبة ووصف المرأة الكنعانية بالكلب !!!



وبداية إليكم رابط الموقع الرئيس باللغة العربية :



http://st-takla.org/P-1_.html



ورابط له بلغة أخرى :



http://st-takla.org/



والآن نبدأ موضوعنا في الجزء الأول



المرأة ا لكنعانية



قصتها معروفة جدا ومشهورة كما وردت في إنجيل متى إصحاح 15 ومن العدد 22 حتى 27 :

وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم .... ... فأجاب - يسوع - ليس حسنا أن يوخذ خبز البنين ويطرح للكلاب .. ،

واليكم الرابط مع التفسير والإقرار إياه !!



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-15.html#25













صاعقة ومفاجأة للكثيرين ربما لم يسمعوا بها سابقا !!!!





تشبيه المرأة غير العاقل بالخنزيرة !!!



لنذهب إلى سفر الأمثال وتحديدا إصحاح 11 منه لنر كيف تم تشبيه المرأة غير العاقلة !! بالخنزيرة التي يوضع على أنفها ذهب !! والعدد 22 على وجه التخصيص !

خزامة ذهب في فنطيسةخنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل





وإليكم الرابط بالنص والشرح والتفسير ويعقبه رابط آخر لمفسر ثان في نفس الموقع !!



http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-11.html#1





http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/22-Sefr-El-Amthal/Tafseer-Sefr-El-Amthal__01-Chapter-11.html





لكن ماذا عن الإسلاميين الوحشين الكخه ؟!!

هل انتهزوا واستغلوا الفرصة كالعادة ؟!





في الحقيقة بشأن التشبيه بالكلب فنعم !



واليكم نموذجا من روابطهم الكثيرة وهو يتحدث عن تشبيه غير المؤمنين بيسوع بشكل عام بالكلاب والخنازير حتى لا أكرر ما سبق قوله :



http://www.ebnmaryam.com/vb/t195427.html



وأيضا أقدم لهم هدية ثمينة بمثابة وجبة دسمة ربما غفلوا عنها وهي من سفر الأمثال إصحاح 11 والعدد 22 !!

التي ذكرتها آنفا !



والآن لنر موقف موقع إسلام ويب من السب والتشبيه بالكلب في القرآن الكريم !!!



http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=198139





ولكن





لماذا لا نختصر الموقف بين الطرفين ونظرة الإسلام والمسيحية للمرأة من خلال الرابط التالي والذي صدقا رغم الجهد المبذول في العثور عليه إلا أنه استحق الثناء والعناء معا !!!!



http://ar.islamforchristians.com/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9/







وأخيرا رابط نسخته وعند وضعه لم يفتح !!

نسيته وربما خلل مؤقت !!



صدقا !!





http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=231685



وأختم برابط من موقع الإسلام سؤال وجواب !!



https://islamqa.info/ar/114928



وهو بشأن المرأة الكنعانية !!