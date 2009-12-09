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الحلقة الثالثة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إلى الأمام-


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:11
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


يستمر موقع "30 غشت" في نشر حلقات دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام".
بعد أن تم نشر الحلقة الاولى من الجزء الثاني و التي تضمنت الفصل الأول من القسم الاول لهذا الجزء، و هو الفصل الذي يحمل عنوان: " الهجوم الإديولوجي للنظام الكمبرادوري و البورجوازية الوطنية و ظهور الاتجاهات الإصلاحية التحريفية داخل الحملم."، و الحلقة الثانية التي تضمنت كلا من الفصل الثاني بعنوان:" الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة اليعتوية"، و الفصل الثالث بعنوان : " الثورة الوطنية الديمقراطية على الطريقة الأنوالية". نضع أمام قراء موقع "30 غشت" نص الحلقة الثالثة و التي تتضمن الفصل الرابع من القسم الثاني للجزء الثاني من هذه الدراسة التي تتألف أربعة اجزاء.

عنوان هذا الفصل الرابع هو "الأطروحات الإصلاحية داخل منظمة "إلى الأمام" ".

للاطلاع على نص هذا الفصل الرابع، انظر الصفحة الرئيسية لموقع "30 غشت"

http://www.30aout.info

موقع 30 غشت





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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - الحلقة الثالثة الجزء الثاني من دراسة -مسلسل تصفية منظمة إلى الأمام-