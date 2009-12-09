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لهجة سكان الاهوار الحلقة الاولى


ثائر ارحيمه
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:18
المحور: الادب والفن
    


يمتاز أبناء جنوب العراق بلهجة جميلة يغلب عليها طابع الاختصار. ولها طعم خاص وكمثال على الاختصار. كلمة: (قل له). تلفظ (ﮔله). ويمتاز أسلوب اهلنا في الجنوب بالاستعارة والتشبيه. ولغتهم غنية بالتلميح بتعاملهم اليومي ومن الملاحظ ان الكثير من المفردات التي يستخدمها ابناء الجنوب العراقي. عربية خالصة وسوف نتابع بعض المفردات المستخدمة لدى سكان الاهوار "المعدان" ونرجعها الى جذرها الاصلي. ونبين مصدرها علما إنني ممن عاش تلك اللغة وممن يجيد استخدامها. وسوف اجعل الموضوع في حلقات في كل حلقة نتناول كلمة واحدة او اكثر.

الحلقة الأولى:

مفردة (بو)

كنا ونحن صغار نسمع كلمة (بو) يستخدمها اهلنا في عدة حالات

- تطلق على صغير الماشية عندما يموت فيقومون بتحنيطه ويحشى بطنه بالتبن او (البوه) ويُقرب من أمه لتدر عليه ويؤخذ منها الحيب.

- وكذلك تطلق على كل شيء منتفخ فيطلقون عليه "بو" استعارة للمعنى الحقيقي للكلمة لوجود مناسبة بينهما.

وأصل هذه المفردة عربي صرف ففي المعجم الوسيط

(البَوُّ) جلد الحُوَار يُحْشَى تبنا ويُقَرّب من أُمِّه لتدرّ عليه .


وكما ورد في قصة الشاعر الكبير الاصمعي مع الإعرابي عندما اختار له الاصمعي قافية صعبة (لو) فراح ذاك الشاعر بنسج أبياته بقافية الواو وكل بيت يفسره بالبيت الذي يليه

ومحل الشاهد منها

الاعرابي:

إن كنت لا تفهم ما قلته *** فأنت عندي رجل بو

الأصمعي : بو ماذا ؟

الأعرابي:

البو سلخ قد حشي جلده **** بأظلف قرنين تقم أو

الأصمعي : أوْ ماذا ؟

الأعرابي:

أو أضرب الرأس بصيوانةٍ **** تقـول في ضربتها قـو

قال الأصمعي:

فخشيت أن أقول قو ماذا ، فيأخذ العصى ويضربني.


ثائر ارحيمه





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ثائر ارحيمه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ثائر ارحيمه - لهجة سكان الاهوار الحلقة الاولى