أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - يا ويل اسرائيل





اخر الافلام











المزيد.....

يا ويل اسرائيل


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:16
المحور: القضية الفلسطينية
    


يا ويل اسرائيل
محمود فنون
20/1/2017م
يزداد الخطاب الفلسطيني سذاجة كما ويزداد تضليلا
والخطاب الفلسطيني كذلك يحظى بالسخرية والإستهجان

فلسطين قامت بالرد الأنجع على الاعتداءات الإسرائيلية
ويا ويل إسرائيل في المرة القادمة .
أخبرنا ناظم اليوسف بكل ثقة بما يلي :
وقال اليوسف في تصريح صحفي ان هذه الاجتماعات تشكل الرد الأنجع على الاعتداءات والممارسات التعسّفية الصهيونية ضد شعبنا وارضه ومقدساته واعداماته الميدانية والاعتقالات وتهجير شعبنا من قراه في فلسطين التاريخية وخاصة أم الحيران النقب، ومواصلة بناء البؤر الاستيطانية.
يا ويل اسرائيل إذا عادتها حينها لا يلومننا أحد
سنجتمع مرة أخرى ولمدة أطول وأطول كي نرد عليهم الرد الأنجع .
والله يكثر الردود الناجعة ويكثر امثال صاحبنا الذي يرفع عنا الضيم






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمود فنون

إجمالي القراءات: 1,978,733
المقالات المنشورة: 830
- فتلوا القذافي كي يقتلوا ليبيا
- إدانة تصريحات زعماء تركيا لا تكفي
- شروط الدخول إلى بيت الطاعة
- زيوس كبير الآلهة القدماء يحاكم آلهة اليوم
- مولد المسيح
- المسألة مش لعبة يا حماس
- تعليقات على الإرهاب
- تأسس الإستيطان في العهد العثماني بتواطؤ من السلطنة
- من وحي دعاء الشيخ
- فصل الخطاب في الموقف من تحرير حلب
- من هو الذي ارسل طفليه للموت
- تحية للكرك
- مشاركة لصرخات مؤلمة في التحقيق
- قراءة بين سطور خطاب مشعل
- إنطلاقات الفصائل والأقدمية
- عن تحرير حلب
- إعادة تصويب للقاموس السياسي الفلسطيني
- الحزب الشيوعي الفلسطيني يعود إلى الحياة
- كاسترو ما مات
- ابو مرزوق والمصالحة والقرار الفلسطيني المستقل

المزيد.....


أخبار عامة
- ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا ضد قانون -أوباماكير-
- ترمب بالبيت الأبيض بعد أداء القسم رئيسا
- أنطونيو جرامشي – النظرية والممارسة
- الثورة والثورة المضادة – توني كليف
- مصر آولى المهنئين عربياً بتنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحد ...
- على ماذا وقع ترامب بعد تنصيبه؟
- الشيوخ يصادق على تعيين ماتيس للدفاع وكيلي للأمن الداخلي
- مصر آولى المهنئين عربياً بتنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحد ...
- ترمب.. تحديات ما بعد التنصيب
- مسؤول تركي يتهم -سبوتنيك- بتأويل تصريحاته بشأن الأسد

المزيد.....
كتب ودراسات
- سارتر والدور المزدوج فى الثقافة الصهيونية / حاتم الجوهرى
- تأملات فى المسألة اليهودية / جان بول سارتر- ترجمة د.حاتم الجوهرى
- قضية القدس بين بعديها الديني والسياسي / ماهر الشريف
- البنية[1]الاجتماعية وتحولاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- معطيات وأرقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئتين الفلسطينيين في ... / غازي الصوراني
- ما لنا وفلسطين ؟! - عبد القادر ياسين / سلسلة فلسطين العرب
- الخامس من حزيران ضياع الممكن في سبيل المستحيل / الفرد عصفور
- قطاع غزة -سفينة نوح- الفلسطينية / غازي الصوراني
- الطابع الطبقي لإسرائيل - مقال مترجم / اليسار الثوري في مصر
- ما مدى سريان القانون الدولي الإنساني في القدس الشرقية منذ ال ... / نسب أديب حسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - يا ويل اسرائيل