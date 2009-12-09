

محمود فنون

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:16

المحور: القضية الفلسطينية









يا ويل اسرائيل

محمود فنون

20/1/2017م

يزداد الخطاب الفلسطيني سذاجة كما ويزداد تضليلا

والخطاب الفلسطيني كذلك يحظى بالسخرية والإستهجان



فلسطين قامت بالرد الأنجع على الاعتداءات الإسرائيلية

ويا ويل إسرائيل في المرة القادمة .

أخبرنا ناظم اليوسف بكل ثقة بما يلي :

وقال اليوسف في تصريح صحفي ان هذه الاجتماعات تشكل الرد الأنجع على الاعتداءات والممارسات التعسّفية الصهيونية ضد شعبنا وارضه ومقدساته واعداماته الميدانية والاعتقالات وتهجير شعبنا من قراه في فلسطين التاريخية وخاصة أم الحيران النقب، ومواصلة بناء البؤر الاستيطانية.

يا ويل اسرائيل إذا عادتها حينها لا يلومننا أحد

سنجتمع مرة أخرى ولمدة أطول وأطول كي نرد عليهم الرد الأنجع .

والله يكثر الردود الناجعة ويكثر امثال صاحبنا الذي يرفع عنا الضيم





