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الرئيس الامريكي .....!!؟؟


شهاب وهاب رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لم يحدث ان خرج الاميريكين الى الشارع مثلما يحدث اليوم ، بين مؤيد ورافض لانتخاب الرئيس الامريكي .عندما انتخب اوبا رئيسا اول رئيس ملون لاميريكا والذي كان انتخابه حدث تاريخي لم يخرج الاميريكيون بهذا العدد الهائل للابداء عن رأيهم يوم تصيبه ، بل كان التصويت الانتخابي هو الحل الفاصل لتسميته رئيساً . المعارضون الرافضون لترامب نزلوا بالالاف ليعبروا عن رفضهم له رئيساً للولايات المتحدة الامريكية ، لكن هذه هي الديمقراطية التي سارت عليها الولايات المتحدة الاميريكة منذ تاسيسا الذي يفوز في الانتخابات يصبح رئيساً لاميريكا ان قبل المعرضون او لم يقبلوا . من خلال البث التلفزيوني قال احدهم ان ترامب لا يمثله كرئيس ، وهذا الكلام صحيح ودقيق مائة في المائة ، انه لا يمثله لانه لم يصوت له في الانتخابات ولكنه سيحكمه في الفترة الرئاسية القادمة لاربع سنوات لانه حصل على النسبة التي يؤهله ليكون رئيساً . الجميع ينتظرون الى ما يقوله الرئيس الجديد في اول كلمه له بعد استلامه الرئاسة ، لحظات مهمة لاوباما بعد ان حكم ثمان سنوات ، وانتقد اثتناء الانتخابات ترامب بشدة ونعته بما يجرح وماذا سينتظر من ترامب بعد ان يستلم منه مفاتيح مكتبه الرئاسي . لحظات وساعات وشهور وسنوات امام ترامب ليثبت ... انه سيقوم بما لم يقوم به اي رئيس امريكي من قبل ، ولا ننسى هنا ان اكثر من ستين مليون صوتوا له في الانتخابات . باعتقادي سيبدأ فترة الراسمالية الحقيقة في امريكا منذ استلام الرئيس الجديد مهامه .





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شهاب وهاب رستم

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شهاب وهاب رستم - الرئيس الامريكي .....!!؟؟